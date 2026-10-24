V noci na neděli skončí letní čas, hodiny se posunou o hodinu

V noci na neděli skončí letní čas a začne platit standardní středoevropský čas. Takzvaný zimní čas bude platit do poslední březnové neděle příštího roku. V neděli ve 03:00 se hodiny posunou zpátky na 2:00, noc tak bude o hodinu delší. Počítat by s tím měli i lidé, kteří v tu chvíli budou cestovat veřejnou dálkovou dopravou. Noční vlaky a autobusy totiž vyčkají na odjezd podle nového času.
U Českých drah se přechod na zimní čas dotkne deseti nočních spojů, mimo jiné vlaků mezi Mnichovem a Varšavou nebo mezi Prahou a Gdyní. U Regiojetu budou uprostřed noci hodinu vyčkávat čtyři vlakové spoje a šest autobusových. Ranní spoje vyjedou už podle zimního času.
Nástěnné či náramkové hodinky si lidé budou muset v neděli posunout sami, čas v elektronických přístrojích, například v telefonu nebo počítači, se přeřídí automaticky.
Letní čas se původně zavedl kvůli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. V českých zemích byl poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let minulého století. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a letní čas trvá od poslední březnové neděle do poslední neděle v říjnu.
Podle plánu Evropské komise mělo povinné střídání času skončit v celé Evropské unii v roce 2022. Členské státy se ale nedohodly, který bude platit trvale. Shoda na střídání času nepanuje podle průzkumů ani mezi lidmi. Při volbě celoročního času by byl podle odborníků pro člověka příznivější pásmový čas, který platí v zimě.
Dopravní experti zase upozorňují na rizika spojená s koncem letního času, především kvůli dřívějšímu stmívání a horší viditelnosti, které zvyšuji riziko nehod.
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