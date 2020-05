Na Šumavě bylo v noci minus 10, na Sněžce o něco méně. Na horách má sněžit

Teploty v noci na středu klesly velmi nízko, na některých místech i hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo na jihu Čech, u Jezerní slatě poblíž šumavské Kvildy naměřili ráno minus 10,1 stupně. Podobné hodnoty mohou být i ve čtvrtek ráno. Na hřebenech hor může ve středu sněžit, uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Od půlnoci do středečního rána platila výstraha před mrazem pro Vysočinu, jižní Čechy a kraje Plzeňský a Karlovarský. "Noční teploty klesly většinou na plus čtyři až nula stupňů Celsia, v údolích a na jihozápadě se teploty pohybují až kolem minus dvou stupňů," uvedl ráno Český hydrometeorologický ústav na svém Facebooku. Ještě nižší byly přízemní teploty hlavně v jihozápadní části Čech.

Vedle Jezerní slatě mrzlo na dalších místech Jihočeského kraje. Například stanice Hliniště na Prachaticku zaznamenala minus 7,1 stupně Celsia. Podle meteorologů ale podobné hodnoty nejsou na začátku května úplně výjimečné. Hlavně na Šumavě někdy mrzne i v letních měsících.

Mrazivo bylo také na hřebenech Krkonoš. Na Sněžce naměřili minus pět stupňů Celsia, ale rekord pro 6. květen nepadl. Podle meteorologů v tomto období není mráz v Krkonoších ničím výjimečným.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byla ráno hustá mlha, nesouvislá sněhová pokrývka měla místy mocnost až deset centimetrů. V noci na dnešek tam bylo minus 3,9 stupně Celsia, u Labské boudy v nadmořské výšce 1310 metrů minus 3,3 stupně. V mrazivých kotlinách v okolí Adršpachu na Náchodsku a v Orlickém Záhoří na Rychnovsku ale teploty pod nulu neklesly, uvedli meteorologové.

Podle Sněžky se neřiďte

Polská horská služba na svém webu ráno uvedla, že pocitová teplota na Sněžce byla vlivem silného větru minus deset stupňů. Na Sněžce dosahoval vítr rychlosti přes 75 km/h.

Podle meteorologů je Sněžka (1603 m n. m.) extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších, natožpak v Královéhradeckém kraji. Sněžka ční do volné atmosféry a zdejší klima je navzdory nevelké nadmořské výšce považováno za arktické a velehorské. Za určitých podmínek to platí i o hřebenech Krkonoš, kde se daří arkto-alpínské tundře.

Podle aktuální předpovědi počasí bude právě na severu a severovýchodě hodně oblačnosti a přidají se i přeháňky, na horách sněhové. Až tři centimetry sněhu mohou napadnout na hřebenech Krkonoš, Jeseníků a Beskyd.

Odpoledne a večer budou srážky postupně ustávat a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty se přes den budou pohybovat okolo 11 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem pěti stupňů.