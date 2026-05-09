V nížinách déšť, na horách sníh. Příští týden se razantně ochladí, dorazí ledoví muži

V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu.
Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Na facebooku o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho.
Zatímco v neděli mohou ještě teplotní maxima dosáhnout až 24 stupňů Celsia, v pondělí přejde přes Česko studená fronta. Nejvyšší teploty by pak měly celý týden zůstat pod 20 stupni.
Změna počasí přinese v pondělí mimo jiné déšť. Meteorologové odhadují denní úhrny mezi pěti až 15 milimetry. "Srážky budou ale hlavně odpoledne konvektivní - přeháňky a slabší bouřky, a tedy i hodně lokální, co se týče intenzity. V silnějších přeháňkách nebo bouřce tak může výjimečně napršet i kolem 25 mm," uvedli.
Sněžení se může objevit už v noci na úterý na horách na severozápadě Čech v polohách kolem 900 až 1000 metrů nad mořem. Bude slabé. V úterý ráno může být hranice sněžení dokonce i o pár set metrů níže, přes den bude opět kolem 900 až 1000 metrů. "Slabší poprašek sněhu na horách se ale patrně objeví, i když samozřejmě ihned odtaje. Nad množstvím srážek ještě panuje určitá nejistota, která se bude ještě upřesňovat," sdělil ČHMÚ.
V noci na středu se bude nad Českem stále nacházet chladný vzduch. Noc bude s velkou pravděpodobností s malou oblačností, teploty tak mohou ve středu ráno lokálně klesat ve dvou metrech dost nízko k nule, lokálně i lehce pod. "Situace se ale bude ještě upřesňovat, je to ještě daleko a zásadní bude hlavně množství oblačnosti," dodali meteorologové.
Mohlo by vás zajímat:
Ficova sólo akce v Moskvě: Jednal s Putinem, na vojenskou přehlídku nedorazil
Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.
Tady může Rusko otestovat sílu NATO. Arktický ostrov je k tomu jako stvořený
Arktické Špicberky jsou nejpravděpodobnějším místem, kde by Rusko mohlo otestovat soudržnost Severoatlantické aliance. Alespoň to naznačuje aktuální zpráva amerického think-tanku Atlantic Council, která zhodnotila možné scénáře ruské agrese v Evropě.
Fuksa vyhrál úvodní závod SP, s Rusem svedl těsný souboj
Úřadující olympijský šampion Martin Fuksa vyhrál úvodní závod Světového poháru v rychlostní kanoistice v Szegedu. Na kilometru ve finiši těsně porazil Zachara Petrova z Ruska.
Mávali Sovětům, ti je povraždili. "Mírové" nálety Rudé armády zabily stovky lidí
Byť už oficiálně panoval mír a nacističtí vojáci byli pryč nebo alespoň prchali v kolonách, pro řadu českých měst a obcí zůstávají 9. a 10. květen 1945 nejkrvavějšími dny jejich historie. Desítky tisíc tun leteckých pum shozených sovětskými letadly vedly k masakrům. Několik pilotů bylo za nálety na civilisty, při nichž například v Mladé Boleslavi umíraly i děti, oceněno ruským řádem Rudé hvězdy.
Recept za dolar i lék na žaludek. Temná historie nejslavnější limonády vás překvapí
Měla to být medicína pro utrápenou duši a bolavé tělo válečného veterána. Před 140 lety namíchal lékárník John Pemberton v americké Atlantě první sklenici sirupu, který měl léčit nervové vyčerpání i podrážděný žaludek. Netušil, že jeho směs lístků koky a ořechů kola jednou změní tvář globálního obchodu.