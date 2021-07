Na Hané se srazil osobní vlak s lokomotivou a vykolejil. Strojvůdce odvezl vrtulník

V Němčicích nad Hanou na Prostějovsku se v sobotu odpoledne srazila lokomotiva s osobním vlakem. Provoz na trati mezi Nezamyslicemi a Kojetínem je přerušen, dva vozy osobního vlaku vykolejily. Zranění utrpěli dva lidé, jeden cestující v osobním vlaku a strojvedoucí v samotné lokomotivě.

Podle twitteru Správy železnic se vlak a lokomotiva srazily ve stanici Němčice nad Hanou a vykolejily dva osobní vozy. Provoz na trati byl zastaven po 13. hodině, cestující vozí náhradní autobusy. O tom, kdo nehodu zavinil, zatím Správa železnic nic neuvedla.

Zranění utrpěli dva lidé. Strojvedoucí byl s otřesem mozku letecky transportován do olomoucké nemocnice. Druhým zraněným je cestující z osobního vlaku, muž ve středním věku, kterého zdravotníci převezli s poraněním hrudníku do prostějovské nemocnice.

Vykolejené vozy se budou odstraňovat přes noc, řekl Karel Hrehuš z Hasičského záchranného sboru Správy železnic. "Čekáme na příjezd speciálního jeřábu z Brna," uvedl v sobotu večer, hotovo by mohlo být v neděli ráno. Následně se budou ještě opravovat poškozené koleje. Kolem nedělního poledne by mohla být zprovozněna jedna kolej. Podle webu Českých drah by mohl být provoz zcela obnoven v neděli kolem 16:00.

Předběžný odhad škod je u obou dopravců vyčíslen dohromady na osm milionů korun, na infrastruktuře na půl milionu korun," uvedla Správa železnic.

Drážní inspekce za loňský rok eviduje 149 mimořádných událostí s nedovolenou jízdou vlaku nebo nedovoleným posunem, předloni byl počet stejný. Za letošní první pololetí bylo těchto událostí 82, což je o pět víc než před rokem. Za poslední rok šetřila Drážní inspekce několik srážek vlaků, jejichž následky byly tragické.

Loni 9. července si čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných. Jen o několik dní později havarovaly vlaky u Českého Brodu na hlavní trati z Prahy na Kolín. Osobní vlak City Elefant Českých drah mířící z Prahy do Řečan nad Labem narazil na kraji Českého Brodu do stojícího nákladního expresu. Nehodu nepřežil strojvůdce, který zůstal zaklíněný v kabině, 35 lidí bylo zraněno.

Letos v dubnu jeden ze strojvedoucích nákladního vlaku podle inspekce zřejmě nezastavil před návěstidlem a u obce Světec na Teplicku se srazil s jiným nákladním vlakem. Jeden strojvedoucí tehdy srážku nepřežil, druhý se zranil. Škoda byla odhadnuta zhruba na 50 milionů korun.

