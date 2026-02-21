Přeskočit na obsah
Benative
21. 2.
V neděli v Česku ještě hrozí ledovka. Pak se oteplí a stoupnou hladiny řek

ČTK

V neděli se v části Česka, především v Olomouckém kraji, objeví ledovka. Poté hrozí v některých regionech hlavně v Čechách vzedmutí toků kvůli dešti a tání sněhu po oteplení. Vyplývá to z výstrahy, kterou v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Lyžařská sezóna -obleva -skiareál
Po víkendu se v důsledku dešťů a tání sněhu na horách mohou zvednout hladiny některých řek.Foto: Vojtěch Marek
V noci na neděli budou ve většině Česka teploty od nuly po čtyři stupně nad nulou, ale na Moravě mohou klesnout až na minus dva stupně. V kombinaci s očekávaným deštěm se tak může tvořit ledovka. Výstraha před ní platí v neděli od 06:00 do 15:00 na většině území Olomouckého kraje a také na Králicku v Pardubickém kraji a Bruntálsku v Moravskoslezském kraji. Kvůli ledovce by si měli podle meteorologů dávat pozor řidiči na silnicích i chodci.

„V neděli 22. února během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se může ledovka tvořit ještě během odpoledne,“ sdělili pracovníci ČHMÚ. „Výskyt mrznoucích srážek je s menší pravděpodobností možný i jinde, například v Podkrkonoší,“ doplnili.

Poté varují meteorologové od nedělních 18:00 před nárůstem výšky hladin toků. Výstraha platí pro východ Libereckého kraje, západ Královéhradeckého kraje, Poděbradsko ve Středočeském kraji a Táborsko a Jindřichohradecko v Jihočeském kraji.

„V důsledku vyšších teplot, dešťových srážek postupně i v horských oblastech a s tím souvisejícího tání sněhu očekáváme od nedělního večera 22. února dosažení prvního stupně povodňové aktivity (nejnižšího ze tří, pozn. red.) v povodí horní Jizery, Cidliny a také v povodí Nežárky a Lužnice,“ oznámil ČHMÚ. „Vzhledem k následnému pokračování teplého a deštivého počasí se bude výstraha na povodňové jevy s vysokou pravděpodobností postupně rozšiřovat a upravovat. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ uvedli meteorologové.

V neděli mohou podle předpovědi ústavu teploty vystoupat až na 11 stupňů Celsia. Příští týden se pak mohou dostat nejprve až na 13 stupňů, a v závěru týdne v Čechách ojediněle až na 16 stupňů nad nulou.

