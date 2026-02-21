V neděli v Česku ještě hrozí ledovka. Pak se oteplí a stoupnou hladiny řek

V neděli se v části Česka, především v Olomouckém kraji, objeví ledovka. Poté hrozí v některých regionech hlavně v Čechách vzedmutí toků kvůli dešti a tání sněhu po oteplení. Vyplývá to z výstrahy, kterou v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V noci na neděli budou ve většině Česka teploty od nuly po čtyři stupně nad nulou, ale na Moravě mohou klesnout až na minus dva stupně. V kombinaci s očekávaným deštěm se tak může tvořit ledovka. Výstraha před ní platí v neděli od 06:00 do 15:00 na většině území Olomouckého kraje a také na Králicku v Pardubickém kraji a Bruntálsku v Moravskoslezském kraji. Kvůli ledovce by si měli podle meteorologů dávat pozor řidiči na silnicích i chodci.
„V neděli 22. února během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se může ledovka tvořit ještě během odpoledne,“ sdělili pracovníci ČHMÚ. „Výskyt mrznoucích srážek je s menší pravděpodobností možný i jinde, například v Podkrkonoší,“ doplnili.
Poté varují meteorologové od nedělních 18:00 před nárůstem výšky hladin toků. Výstraha platí pro východ Libereckého kraje, západ Královéhradeckého kraje, Poděbradsko ve Středočeském kraji a Táborsko a Jindřichohradecko v Jihočeském kraji.
„V důsledku vyšších teplot, dešťových srážek postupně i v horských oblastech a s tím souvisejícího tání sněhu očekáváme od nedělního večera 22. února dosažení prvního stupně povodňové aktivity (nejnižšího ze tří, pozn. red.) v povodí horní Jizery, Cidliny a také v povodí Nežárky a Lužnice,“ oznámil ČHMÚ. „Vzhledem k následnému pokračování teplého a deštivého počasí se bude výstraha na povodňové jevy s vysokou pravděpodobností postupně rozšiřovat a upravovat. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ uvedli meteorologové.
V neděli mohou podle předpovědi ústavu teploty vystoupat až na 11 stupňů Celsia. Příští týden se pak mohou dostat nejprve až na 13 stupňů, a v závěru týdne v Čechách ojediněle až na 16 stupňů nad nulou.
Mezi bombami se rodí děti. V Oděse lidé neztrácejí naději, líčí zpravodaj Dorazín
Čtyři roky. Tak dlouho už Ukrajina čelí válce, která roztrhala osudy milionů lidí. Válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín přesto v přímořské Oděse potkává i známky normálního života: pořád se rodí děti, sousedé posedí u kávy a v létě se pláže zaplní turisty. V unikátním rozhovoru pro Aktuálně.cz Dorazín popisuje, proč Ukrajinu nechce opustit a co zemi dává naději.
ŽIVĚUkrajina zaútočila na továrnu na raketové motory v Rusku, střela letěla přes 1500 km
Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Udmurtsko je známé svými zbrojovkami. Podle zpráv na sociálních sítích , které nelze ověřit, byl zasažen závod důležitý pro výrobu raket typu Iskander a Orešnik ve městě Votkinsk zhruba 50 kilometrů severovýchodně od udmurtského hlavního města Iževska.
ŽIVĚ15. den ZOH: Trump má namířeno do Milána, chce vidět hokejové finále
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
V Neapoli zemřel po transplantaci srdce chlapec, jehož osud sledovala celá Itálie
V neapolské nemocnici zemřel dvouletý chlapec Domenico, jehož osud sledovala celá Itálie po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. Informovala o tom v sobotu s odvoláním na nemocnici agentura DPA.
Emoce lítaly jak na horské dráze, zhodnotila Sáblíková svoji poslední olympiádu
Ze sportovního hlediska měly olympijské hry v Miláně pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou k ideálu daleko, přesto bude Itálii opouštět s úsměvem.