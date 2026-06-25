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Domácí

V neděli až čtyřicítky, může padnout absolutní rekord. Meteorologové řekli, kdy vedro poleví

ČTK

Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne, teploty budou ještě stoupat, v neděli až ke 40 stupňům Celsia. V Čechách se v neděli později odpoledne a večer mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

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Meteorologové nevylučují, že v neděli padne absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.Foto: Shutterstock
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„Dnes nás čeká slunečný den a tropické teploty na většině území v intervalu 29 až 34 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech bude letní den s teplotou kolem 25 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové na facebooku.

V pátek nejvyšší teploty stoupnou na 31 až 36 stupňů, na horách se dostanou k 27 stupňům Celsia. V sobotu předpokládají meteorologové teploty až k 38 a v neděli ke 40 stupňům Celsia. Meteorologové nevylučují, že v neděli padne absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.

Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Šternberku na Olomoucku naměřila 36 stupňů Celsia.

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