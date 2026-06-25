V neděli až čtyřicítky, může padnout absolutní rekord. Meteorologové řekli, kdy vedro poleví

Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne, teploty budou ještě stoupat, v neděli až ke 40 stupňům Celsia. V Čechách se v neděli později odpoledne a večer mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Dnes nás čeká slunečný den a tropické teploty na většině území v intervalu 29 až 34 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech bude letní den s teplotou kolem 25 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové na facebooku.
V pátek nejvyšší teploty stoupnou na 31 až 36 stupňů, na horách se dostanou k 27 stupňům Celsia. V sobotu předpokládají meteorologové teploty až k 38 a v neděli ke 40 stupňům Celsia. Meteorologové nevylučují, že v neděli padne absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.
Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Šternberku na Olomoucku naměřila 36 stupňů Celsia.
Koupání v Česku za čtyři tisíce? Jde to i za pakatel, ukazuje cenová mapa 214 koupališť
Jet se s dětmi vykoupat v tuzemsku, to zní jako levnější alternativa dovolené u moře. Ovšem i v Česku existují letní areály, kde dá čtyřčlenná rodina za jednodenní vstupné tisíce korun. Omezený výběr cenově dostupných koupališť mají zejména Pražané. Unikátní cenová mapa, kterou připravila datová redakce Aktuálně.cz, naštěstí ukazuje i pěkná koupaliště, kde rodině na celý den stačí dvě stovky.
Koubek opět terčem posměchu. Višinský v přímém přenosu popřel jeho slova o střídání
Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace ve skupině na MS u týmu skončil. „Mám smlouvu, z boje neutíkám,“ řekl po závěrečném vystoupení na šampionátu, kterým byla prohra 0:3 s Mexikem. Česko získalo jediný bod a skončilo ve skupině poslední.
„Jsou drzí. Chtějí nás dostat.“ Vondroušová vyvolává vzpouru, své zvláštní kroky už vysvětlila
Wimbledon už je na dostřel, hrají se poslední přípravné turnaje na trávě, od pondělního odpoledne ale svět tenisu žije jedinou věcí. Čtyřletý distanc pro Markétu Vondroušovou jím zatřásl až překvapivě gigantickou silou. Případ exemplárního trestu za nepodstoupení dopingového testu může vyvolat vzpouru, náznaky už se objevují, byť chování české tenistky mnozí ne a ne pochopit.
Venezuelu zasáhla dvě zemětřesení, patří k nejsilnějším za více než 100 let
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení, informovala agentura AP s odkazem na Americkou geologickou službu (USGS). V Caracasu se zřítily některé domy. USGS odhaduje, že katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová v zemi vyhlásila stav nouze.
ŽIVĚ Trump o Zelenském: Myslím, že si proti Rusku vede celkem dobře. Přinejmenším se drží
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si proti Rusku vede celkem dobře, řekl ve středu šéf Bílého domu Donald Trump. „Přinejmenším se drží. Na obou stranách umírá spousta lidí, ale myslím, že si vede celkem dobře,“ řekl Trump o Zelenském, když mluvil s novináři v Oválné pracovně Bílého domu.