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Domácí

V Národním parku Šumava hoří les v obtížně přístupném terénu

ČTK

V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50krát 50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se požár dál nešíří, informovali na síti X. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Radek Kopecký, hasič, les, lesní požár, národní park České Švýcarsko, spáleniště
Ilustrační fotoFoto: CTK – Hájek Ondřej
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Až k požáru nemohou hasiči dojet cisternami, tvoří proto dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Na místě zasahují profesionální hasiči z Českého Krumlova a Frymburku a dobrovolní hasiči z Nové Pece, Horní Plané, Frymburka, Černé v Pošumaví, Stožce a Volar.

Na místě zasahují také hasiči národního parku. "Požár je v tuto chvíli pod kontrolou, budeme místo dál sledovat," řekl ČTK mluvčí národního parku Jan Dvořák.

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