V národním parku České Švýcarsko hoří les, zasaženo je odhadem deset hektarů

Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Hoří plocha odhadem o velikosti deseti hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou dva vrtulníky, informoval mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
Jedenáct jednotek zasahuje v hůře přístupném terénu. Hoří hrabanka, tedy vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Vrtulníky budou potřebovat čerpací stanoviště, uvedl Kalvoda.
Dým z lesa je vidět z větší dálky. U požáru jsou strážci parku. „Podporujeme hašení navigací dronem a podporou orientace v terénu,“ řekl mluvčí správy rezervace Tomáš Salov.
Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Babiš: Motoristům nedošlo, že ve vládě musí změnit styl komunikace
Motoristé si podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dosud zřejmě neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve.
Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil
Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. V dnes odvysílaném pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Ozbrojenci unesli v Adenském zálivu tanker, je to už čtvrtý za poslední dobu
Neznámí ozbrojenci v Adenském zálivu u pobřeží Jemenu unesli tanker M/T EUREKA a odpluli s ním směrem k somálským vodám, oznámila jemenská pobřežní stráž.
Pylová sezona propukla naplno. Kalendář ukazuje, kdy čekají alergiky nejhorší dny
V Česku trpí asi čtvrtina lidí alergií a nemocných mírně přibývá. Příchod jara, kdy stoupají teploty a rozkvétají stromy, je pro alergiky nejkritičtějším obdobím. Kvůli pylu kýchají, mají ucpaný nos, slzí, štípe je v očích, ale také mohou pociťovat podrážděnost kůže, bolesti břicha nebo dušnost.
ŽIVĚ Česko - Lotyšsko 2:1. Lotyš nevybíravě srazil českého gólmana, přišla rvačka. Češi pak otočili
Sledujte online přenos z utkání o třetí místo na mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku mezi Českem a Lotyšskem.