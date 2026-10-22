V Mostě se našla kabelka se 100 tisíci. Nálezkyně ji odevzdala policii

Poctivá nálezkyně odevzdala na policejním oddělení v Mostě kabelku se 100 tisíci korunami v hotovosti. Majitelka, která ztrátu téměř současně oznámila na tísňovou linku, ji dostala zpět i s celým obsahem. O případu ve čtvrtek informovala policie na Facebooku.
Nálezkyně přišla na služebnu ve středu odpoledne. Ve stejnou dobu se na linku 158 obrátila žena, která postrádala kabelku zapomenutou v jednom z obchodů v centru Mostu. Policisté ověřili, že jí taška s hotovostí skutečně patří, a původní majitelce ji vrátili.
Žena měla největší radost z toho, že v kabelce zůstala i hotovost ve výši 100 tisíc korun. Nálezkyni za její poctivost poděkovala a vyplatila jí nálezné. Uznání nálezkyni vyjádřil také ředitel mostecké policie Jiří Volprecht, který jí předal drobné dárky. „Tento případ je důkazem, že poctivost a ohleduplnost mezi lidmi mají stále své místo,“ uvedla policie na svém facebookovém profilu.
Podobný případ se přitom odehrál také v Plzni. Jak v pátek upozornila policie na svém webu, popelář tam v jedné z popelnic našel tašku s osobními doklady, platebními kartami a hotovostí ve výši 20 tisíc eur (zhruba 500 tisíc korun).
Peníze se rozhodl odevzdat policistům, kteří podle nalezených dokladů zjistili, že patřily muži, jenž před několika týdny zemřel. Jeho dcery je zřejmě omylem vyhodily při vyklízení bytu a pozůstalosti.
Mohlo by vás také zajímat: Neuvěřitelná scéna z D6: Řidičku vybrzdil a před dcerou zmlátil. Vše natočila kamera
Tajfun Champi míří k Tchaj-wanu. Zrušili přes 200 letů, vlny mohou přesáhnout šest metrů
Tchaj-wan ve čtvrtek vydal varování před blížícím se silným tajfunem Champi. Obyvatelé se musí připravit na silný déšť i vítr a vzedmuté vlny. Kvůli tajfunu už bylo zrušeno více než 200 leteckých spojů v oblasti a živel si vynutil změny ve velkém americko-japonském vojenském cvičení, informovala agentura Reuters.
Flastr pro recidivistu. Chorý dostal trest podobný jako za brutální faul
Disciplinární komise potrestala fotbalistu Slavie Tomáše Chorého za vyloučení v ligovém utkání s Hradcem Králové zákazem činnosti na šest soutěžních zápasů. Reprezentační útočník rozhodčímu Janu Všetečkovi ukázal prostředníček. Při posouzení případu komise přihlédla k hráčově výrazné recidivě. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Zdráhalová přišla s překvapivým rozhodnutím. Vynechá sezonu, promluvila o konci
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se rozhodla vynechat nadcházející sezonu. Třicetiletá česká reprezentantka se na ovály chce vrátit a zabojovat o start na olympijských hrách v roce 2030. Informovala o tom agentura Sportegy, která Zdráhalovou zastupuje.
Bizarní zápasy i přátelství s Okamurou. Mladičký influencer usedne v Radě Českého rozhlasu
Poslanci zvolili v úterý do Rady Českého rozhlasu Jakuba Jíru, známého především z kontroverzních zápasnických organizací Clash of the Stars a G MMA. Nový radní v minulosti moderoval podcast s Tomiem Okamurou, se kterým ho pojí dlouholeté přátelství. Přestože slibuje apolitičnost a chce dle svých slov do rady přinést pohled mladé generace, jeho zvolení vyvolalo kritické reakce.