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Domácí

V Mostě se našla kabelka se 100 tisíci. Nálezkyně ji odevzdala policii

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
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Poctivá nálezkyně odevzdala na policejním oddělení v Mostě kabelku se 100 tisíci korunami v hotovosti. Majitelka, která ztrátu téměř současně oznámila na tísňovou linku, ji dostala zpět i s celým obsahem. O případu ve čtvrtek informovala policie na Facebooku.

K poděkování se připojil také ředitel mostecké policie Jiří Volprecht, který ženě předal drobné dárky.
K poděkování se připojil také ředitel mostecké policie Jiří Volprecht, který ženě předal drobné dárky.Foto: Facebookový profil policie ČR.
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Nálezkyně přišla na služebnu ve středu odpoledne. Ve stejnou dobu se na linku 158 obrátila žena, která postrádala kabelku zapomenutou v jednom z obchodů v centru Mostu. Policisté ověřili, že jí taška s hotovostí skutečně patří, a původní majitelce ji vrátili.

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Žena měla největší radost z toho, že v kabelce zůstala i hotovost ve výši 100 tisíc korun. Nálezkyni za její poctivost poděkovala a vyplatila jí nálezné. Uznání nálezkyni vyjádřil také ředitel mostecké policie Jiří Volprecht, který jí předal drobné dárky. „Tento případ je důkazem, že poctivost a ohleduplnost mezi lidmi mají stále své místo,“ uvedla policie na svém facebookovém profilu.

Podobný případ se přitom odehrál také v Plzni. Jak v pátek upozornila policie na svém webu, popelář tam v jedné z popelnic našel tašku s osobními doklady, platebními kartami a hotovostí ve výši 20 tisíc eur (zhruba 500 tisíc korun).

Peníze se rozhodl odevzdat policistům, kteří podle nalezených dokladů zjistili, že patřily muži, jenž před několika týdny zemřel. Jeho dcery je zřejmě omylem vyhodily při vyklízení bytu a pozůstalosti.

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