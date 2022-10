V Litoměřicích někdo poničil barvou sochu rudoarmějce, místo podstavce dostal pračku

Útočníkem při pondělní střelbě na střední umělecké škole v americkém St. Louis byl 19letý Orlando Harris, který na téže škole minulý rok maturoval, napsala agentura AP. Mladík měl čistý trestní rejstřík. Do dopisu před střelbou napsal, že nemá žádné přátele, rodinu ani přítelkyni a žije v izolaci. Harris zastřelil dva lidi, sedm zranil a poté zemřel při přestřelce s policií.

Zemřelými jsou 61letá učitelka tělocviku Jean Kuczková a 15letá studentka Alexandria Bellová. Všem zraněným je podle stanice ABC mezi 15 a 16 lety a jsou ve stabilizovaném stavu. Postup ve vyšetřování střelby na tiskové konferenci oznámil komisař Michael Sack.

Harris se k útoku vybavil puškou typu AR-15 a 600 náboji, které nesl v tašce a připásané kolem hrudi. Škola byla v době jeho příchodu zamčená a budovu hlídalo sedm členů ochranky, z nichž jeden si Harrise všiml a záhy si uvědomil, jaké má mladík úmysly. Strážný kontaktoval policii. Sack novinářům odmítl sdělit, jak konkrétně útočník navzdory překážkám do budovy vniknul. "Nechceme to ulehčovat jiným, kteří by se chtěli do školy vloupat," řekl Sack.

Policie dále uvedla, že kromě dopisu, který po sobě útočník nechal v autě, existují i další náznaky, že Harris měl duševní potíže. Sack na konferenci vyzval k tomu, aby lidé ohlašovali, pokud mají ve svém okolí člověka trpícího mentální chorobou či úzkostmi, který mluví o nákupu zbraní.