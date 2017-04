V lidovém kroji se nefotí, víno nerozlévá. "Úřednický" hejtman Šimek je protiklad Michala Haška

před 24 minutami

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek působí jako přesný opak svého předchůdce Michala Haška. Ten se rád fotil v podplukovnické uniformě hasičů nebo v lidovém kroji, jak rozlévá víno. Šimek, který kandidoval za hnutí ANO, vystupuje až odměřeně. Za čtyři měsíce, po které je Šimek ve funkci, musela koalice řešit například platy řidičů autobusů, kteří už několik týdnů hrozí stávkou, nebo schválení krajského rozpočtu. Exhejtman Hašek si pochvaluje, že nová rada pokračuje v práci, kterou ta jeho započala. Sám Šimek chce jako hejtman působit dál, s případnou kandidaturou do sněmovny na podzim nepočítá.

Brno - Jednání s premiérem, schůzka s velvyslancem a večer předání nové cisterny dobrovolným hasičům. Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek rád informoval o tom, jak je pracovně vytížený, svůj facebookový profil plnil fotkami v podplukovnické uniformě hasičů nebo momentkami, kdy v lidovém kroji jako "bodrý Moravák" rozléval víno.

Před čtyřmi měsíci ho ve funkci vystřídal politik, který působí jako jeho přesný opak. Veřejnosti málo známý Bohumil Šimek se rozhodně tak často nefotí a vlastní mu je odměřené, úřednické vystupování.

Haška, který ještě před čtyřmi před lety pomýšlel na post premiéra, s přehledem porazil kandidát Babišova hnutí ANO, jehož znal v době voleb málokdo. Bohumil Šimek dřív pracoval jako Haškův podřízený v pozici bezpečnostního ředitele. Pak šéfoval brněnské městské policii.

Člun na Dyji hledající migranty

Ačkoliv Šimek ještě v den voleb Haška nepřímo označil za křiváka a lháře, nyní s odstupem času přiznává, že kraj přebíral v dobré kondici. "Vymezoval jsem se především vůči jeho způsobu práce politika. Jsme lídrem mezi ostatními regiony například v podpoře vědy, výzkumu a inovací," vysvětluje pro Aktuálně.cz hejtman Šimek, který koalici sestavil s ČSSD (podmínkou bylo, aby Michal Hašek neměl placenou funkci ve vedení kraje - pozn. red.) a TOP 09 s podporou Žít Brno i hnutí Starostů.

Michal Hašek od konce listopadu pracuje jako advokátní koncipient v kanceláři vlivného sociálního demokrata Miroslava Jansty, mimo to šéfuje krajskému klubu zastupitelů ČSSD a radí prezidentovi Zemanovi s regionální politikou.

"Hejtmana Šimka jako svého nástupce respektuji a nebudu jeho práci po čtyřech měsících kritizovat," uvádí na adresu svého volebního soupeře. "Zmizel jenom belzebub Hašek. Drtivá většina priorit nové rady navazuje na práci předchozích krajských reprezentací. Vše dobře a kvalitně pokračuje," pochvaluje si bývalý hejtman.

Krajská rada minulý týden schválila programové prohlášení, chce hlavně zlepšit dopravní dostupnost kraje. Mezi prioritami se objevila například léta slibovaná dálnice na Vídeň nebo boj se suchem. Už v únoru také Šimkova koalice přistoupila ke kroku, který - slovy Michala Haška - navazuje na práci předchozího vedení kraje.

Do Prahy se Šimkovi nechce

Pořídí policistům speciální člun, jenž má hlídkovat na Dyji, či auto na sledování a vyhledávání migrantů. Chystá se i přeshraniční cvičení s dolnorakouskými kolegy. A to i přesto, že za celý loňský rok jihomoravská policie zadržela méně než jednoho běžence denně (celkem jich bylo 298).

Kdo je Bohumil Šimek? Osmapadesátiletý Bohumil Šimek pochází z Brna, vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2008 působil jako ředitel policie okresu Brno-venkov. Poté nastoupil na krajský úřad, byl vedoucím sekretariátu hejtmana Michala Haška a bezpečnostním ředitelem. V únoru 2016 se stal lídrem kandidátky ANO do krajských voleb poté, co hnutí dlouho nemohlo sehnat kandidáta na hejtmana. Předseda hnutí Babiš tehdy oslovil například exministra pro místní rozvoj Františka Lukla. Jako o možném lídrovi se spekulovalo také o šéfovi českého biatlonu Jiřím Hamzovi.

"Moje parketa je zejména oblast bezpečnosti. Ačkoliv starost o bezpečnost leží především na úrovni státu, máme v kraji řadu pravomocí, jak bezpečnosti přispět," tvrdí Bohumil Šimek. Podle náměstka Jana Vituly (TOP 09 a Žít Brno) kraj pod vedením ANO funguje bezproblémově. "Hejtman Šimek je konsensuální osobnost a snaží se nalézt co nejlepší dohodu v koalici. Že díky tomu nepůsobí tak dominantně a mediálně silně, je asi pravda, ale pro koalici je to neocenitelné," myslí si Vitula.

Že Šimek vystupuje víc smířlivě, potvrzuje i lídr opozičních lidovců a bývalý náměstek Roman Celý. Podobně jako Hašek ale říká, že na jeho hodnocení je ještě brzo. "Myslím, že hejtman je schopen daleko více propojovat zastupitele napříč politickým spektrem. Bez nadhledu a naslouchání to ale nepůjde. Tím myslím i komunikaci s nejsilnější opoziční stranou," upozorňuje Celý.

Osmapadesátiletý Šimek na rozdíl od svého o generaci mladšího předchůdce nepůsobí ani v širším vedení Asociace krajů, které Hašek osm let šéfoval. Tvrdí o sobě, že jeho politické ambice končí s funkcí hejtmana. Už na podzim se uskuteční parlamentní volby a hnutí ANO by ho mohlo vytáhnout na některou z předních pozic kandidátky. Šimkovi se ale do Prahy nechce. "S kandidaturou na poslance nepočítám," podotýká.

autor: Jan Hejl

Související články