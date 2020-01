V Libereckém kraji v noci sněžilo, komplikace na silnicích jsou i v dalších krajích

Řidiči by v novém pracovním týdnu měli dávat pozor hlavně ve vyšších polohách České republiky. V Libereckém kraji nasněžily zhruba dva centimetry. Zbytky sněhu na hlavních tazích může klouzat. V Královehradeckém kraji leží rozbředlý sníh. Ve Zlínském kraji mohou silnice namrzat.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou většinou holé a po chemickém ošetření mokré, místy ale leží rozbředlý sníh. Pozor by si měli dál motoristé nejen na silnicích 10 a 14, které míří do hor, ale i na hlavním tahu z Liberce na Prahu. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horských oblastech, je ujetá vrstva sněhu. Silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost.

Teploty se v pondělí ráno pohybují od minus pěti do dvou stupňů Celsia. Většinou je oblačno nebo zataženo a místy stále sněží. V nižších polohách, hlavně na Českolipsku, se objevují přeháňky dešťové.

Související Horská služba vyhlásila v Krkonoších druhý stupeň lavinového nebezpečí

V Královéhradeckém kraji by řidiči měli být opatrní v Krkonoších, v Orlických horách, na Jičínsku a Broumovsku. Na silnicích leží ujetá vrstva sněhu, která může být zledovatělá. Ojediněle se mohou v kraji objevit mrznoucí mlhy. Teploty dnes ráno v kraji klesly k minus dvěma až k minus šesti stupňům Celsia. Teploty by se přes den měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem minus dvou stupňů.

Ve Zlínského kraji jsou potíže na Vsetínsku, kde především v jeho severní a východní části, mohou silnice ráno místy namrzat, případně se na nich může tvořit náledí. Jsou většinou holé, vlhké a sjízdné se zvýšenou opatrností. Kvůli vlhkým vozovkám by měli motoristé jezdit opatrně také na Zlínsku. V kraje jsou vozovky převážně holé, suché a sjízdné bez omezení.

Teploty se ráno pohybovaly od minus osmi do minus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus tří stupňů Celsia.

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde některé vozovky ráno pokrývají zbytky zmrzlého sněhu. Hlavní silniční tahy jsou ale zpravidla holé a mokré. Zvýšená opatrnost je na místě hlavně v horských okresech Šumperk a Jeseník i v kopcovité části Prostějovska.

Hlavní silniční tahy tam jsou po chemickém posypu mokré, méně důležité cesty ale pokrývá zledovatělá vrstva sněhu s posypem. Kluzké mohou být ráno lesní úseky silnic. Na Jesenicku a Šumpersku musí řidiči ráno místy počítat s mlhou a silným větrem.