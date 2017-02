před 38 minutami

Kriminalisté v Liberci vyšetřují smrt novorozence. Tělo objevil v sobotu náhodný svědek v ulici Na Bídě v kontejneru na domovní odpad. Kriminalisté nevylučují ani možnost, že tělo dopravil pachatel na místo nálezu z jiného regionu nebo ze sousedního Polska či Německa. Policie nyní žádá o pomoc veřejnost. Pomoci by mohli řidiči aut, která jsou vybavena kamerovým systémem a mají záznam z místa nálezu v uvedeném čase. Policisté zjišťují také totožnost matky novorozence. Odhadují počátek jejího těhotenství na začátek léta 2016. Do kontaktu s ní by se mohli dostat zaměstnanci lékáren či zdravotníci.

autor: ČTK