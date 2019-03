před 41 minutami

V pondělí kolem 11:00 narazil kamion do rodinného domu v Lažánkách na Blanensku, řidič se zranil. Kvůli obavám, že v poškozeném domě jsou další zranění, vyrazil na místo také záchranářský vrtulník. Nakonec ale zdravotníci ošetřili jen řidiče kamionu a převezli jej do boskovické nemocnice. Zranění mladého řidiče by neměla být těžká. Podle dechové zkoušky nepil před jízdou alkohol. Kamion narazil do rohu domu, ve kterém zrovna nikdo nebyl. Podle policie je poškozená zhruba čtvrtina objektu. Musí jej zkontrolovat statik. Na místě jsou také energetici, neboť kamion poškodil i sloup elektrického vedení.