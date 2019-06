V Košířích se srazily tramvaje, z místa je bude muset vyzvednout jeřáb

V pražských Košířích se v úterý po 10:30 srazily tramvaje. Nehoda si podle záchranářů nevyžádala žádné zraněné. Provoz tramvají mezi stanicemi Anděl a Motol byl zhruba hodinu a půl přerušený. Vyplývá to z informací policie, záchranné služby a webu dopravního podniku.

Tramvaje se srazily v Plzeňské ulici u Košířského náměstí. Podle záběrů z místa nehody vrazila souprava jedoucí na lince číslo 16 do tramvaje před ní. Poškozené vozy do sebe zůstaly zakleslé. Provoz tramvají od Anděla do Motola byl podle dopravního podniku obnoven krátce před 12:00.

K nehodě vyjížděli také pražští záchranáři. "Bylo to bez zranění, nikoho jsme do nemocnice netransportovali," řekla mluvčí záchranné služby Jana Poštová.