V Klecanech vznikne stacionář, pomůže dospívajícím v boji s depresivními stavy

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) příští rok v lednu otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Terapie pomohou například s úzkostmi, depresivními stavy nebo mladým lidem, kteří se potýkají se sebepoškozováním. Zaměří se i na další duševní obtíže. Péči poskytne zdarma.
Kapacita stacionáře bude zhruba 200 klientů ročně, zájemci se mohou hlásit na webu, informoval v pondělí ČTK v tiskové zprávě mluvčí NUDZ Jan Červenka.
„Současný stav psychického zdraví u dětí a adolescentů je natolik kritický, že vyžaduje rychlé zavádění inovativních a vysoce efektivních služeb. Nové pracoviště pro adolescenty je unikátní v tom, že cílí na zavedení moderní léčby, která nevyžaduje hospitalizaci a umožňuje dokonce současnou docházku do školy,“ řekl ředitel NUDZ Jiří Horáček.
Stacionář bude určený pro dospívající od 14 do 18 let. „Program adolescentní psychoterapeutické péče je určen dospívajícím lidem s různými typy duševních obtíží, které významně zasahují do jejich každodenního života, vztahů, školy nebo fungování v rodině,“ uvedla vedoucí adolescentního stacionáře NUDZ, psycholožka Eva Dreyfus.
Péče potrvá 14 týdnů a zahrne skupinovou a také individuální terapii. Přihlášky posoudí odborný tým stacionáře NUDZ, vhodné zájemce pozve do 30 dnů na vstupní pohovor.
Dospívajícím poslouží dva programy: Dialektická behaviorální terapie pro adolescenty (DBT-A) a program vycházející z principů kognitivně-behaviorální terapie (UP-A). Součástí DBT-A je také telefonický koučink mezi sezeními a rodičovské skupiny, které podporují zapojení rodiny do terapeutického procesu.
Program DBT-A pomáhá mimo jiné se zvládnutím emocí, impulzivním jednáním, sebepoškozováním nebo jiným krizovým chováním a náročnými vztahy. „Program není zaměřen pouze na jednu konkrétní diagnózu, ale na obtíže spojené především s regulací emocí a chování, které se mohou objevovat u různých duševních obtíží,“ doplnila Eva Dreyfus.
Program UP-A je určený dospívajícím s různými emočními obtížemi, například s úzkostnými a depresivními potížemi, panickými příznaky a podobně. Jeho cílem je podle vedoucí stacionáře pomoci dospívajícím lépe porozumět vlastním emočním reakcím a postupně rozvíjet funkčnější způsoby, jak náročné emoce a situace zvládat.
Provoz stacionáře podpořily evropské dotace, vybavení a vzdělávání terapeutického týmu zajistil dar Nadačního fondu Kapka Naděje.
Mohlo by vás také zajímat: Tomáš Pik, bojovník s Friedreichovou ataxií. Mluví o dostupnosti léků na tuto nemoc
Deštivé ráno je jen začátek. Počasí v Česku se během týdne výrazně promění
Dopolední déšť v pondělí potrápí část Česka, místy se mohou přidat i bouřky. Pak ale srážek výrazně ubude a teploty začnou postupně stoupat. Zatímco začátek týdne bude spíš mírný, v pátek může být až 27 stupňů, na jihu Moravy ještě o něco více, předpovídají meteorologové.
ŽIVĚ Írán v odvetě za americké útoky na Lárak ostřeloval základny USA v Jordánsku
Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení íránských raket na ostrově Lárak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelily osm střel, které pronikly do vzdušného prostoru země, uvedly v pondělí tiskové agentury.
Pět hudebních sálů i restaurace. V Praze se chystá stavba Vltavské filharmonie
Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Žádost zahrnuje jak samotnou filharmonii, jejíž výstavba má podle posledních odhadů stát včetně vybavení asi 12,33 miliardy korun bez DPH, tak stavební úpravy okolí za dalších zhruba pět miliard korun bez daně. Město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později.
„Děláš to schválně?“ Noskovou za mořem propírají, Američance vehnala slzy do očí
Je tu první grandslam od chvíle, co vyhrála svůj první grandslam. Linda Nosková je v New Yorku z pochopitelných důvodů jednou z nejdetailněji sledovaných hráček. V rozhovorech dává česká tenistka otevřeně nahlédnout do aktuálního rozpoložení a autentickými reakcemi baví nejen Američany.
Zakladatel Bee Gees slaví kulaté výročí. Ze slavné kapely je na živu už jenom on
Narodil se 1. září 1946 a proslavil se jako člen popové kapely Bee Gees, jedné z hlavních hvězd disko éry konce 70. let minulého století. Muzikant Barry Gibb se coby skladatel v počtu hitů na čele prestižní americké hitparády Billboard Hot 100 vyrovná Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu. Dnes je posledním žijícím členem Bee Gees.