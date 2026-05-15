V Klatovech bude městská hromadná doprava zdarma. Chtějí tím snížit počet aut v centru

Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně o dva a půl až tři miliony korun více než dosud, celkem přes deset milionů korun. Oznámil to místostarosta Pavel Strolený (ANO).
Druhé největší město Plzeňského kraje zavede bezplatnou MHD jako první v regionu. Plnocennou jízdenku za osm korun si cestující v Klatovech kupují u řidiče, což podle Stroleného zdržuje.
Město chce MHD zrychlit i zavedením zastávek na znamení a možností nastupovat všemi dveřmi. Autobusy budou nově zajíždět i do průmyslové zóny Pod Borem. Město tak reaguje na požadavky firem, které tam potřebují navážet lidi do práce a odvážet je.
Na provoz MHD, která má tři pravidelné linky plus letní na koupaliště, dávají Klatovy ročně 7,5 milionu až osm milionů korun. K tomu nyní budou muset přidat 2,5 milionu, které inkasuje dopravce na jízdném. Celkem tak vydají přes deset milionů korun. „Příští rok už budeme muset soutěžit nového dopravce od roku 2029. V podmínkách bude mít MHD zdarma,“ vysvětlil Strolený.
Vedení města věří, že lidé budou bezplatnou hromadnou dopravou jezdit víc než dosud. „Bude více zastávek a také body, kde se linky budou potkávat a kde budou moci lidé přestupovat,“ pokračoval Strolený. Podle něj budou autobusy využívané intenzivněji. V současnosti je jejich frekvence 30 až 35 minut, město ji chce ale upravit tak, aby na zastávku dorazil nějaký autobus každých 15 až 25 minut.
Lidé chodí z vlakového nádraží a vedlejšího autobusového terminálu do centra pěšky, což jim trvá 20 minut. „Nově se jim vyplatí počkat pět minut na autobus. Vytvoříme aplikaci, aby byly autobusy sledované a aby lidé viděli, že má smysl na něj počkat,“ sdělil místostarosta.
V centru města po otevření obchvatu v prosinci 2024 ubylo aut. „Ale není to tak, jak jsme čekali,“ řekl Strolený. Po části silnice I/20, která vede městem, jezdí stále hodně aut včetně nákladních.
„Nemůžeme je zatím omezit zákazem. Proto jsme se domluvili s Ředitelstvím silnic a dálnic, že od nich převezme část silnice a další úsek převezme kraj. A poté tam můžeme omezit tranzitní nákladní dopravu,“ doplnil místostarosta. Převod na město a kraj bude možný po zkolaudování obchvatu, kde se ještě dodělávají cyklostezky a terénní úpravy.
