V Klatovech bude městská hromadná doprava zdarma. Chtějí tím snížit počet aut v centru

ČTK

Městská hromadná doprava v Klatovech bude od 1. července pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně o dva a půl až tři miliony korun více než dosud, celkem přes deset milionů korun. Oznámil to místostarosta Pavel Strolený (ANO).

Na provoz MHD dávají Klatovy ročně 7,5 milionu až osm milionů korun. K tomu nyní budou muset přidat 2,5 milionu, které inkasuje dopravce na jízdném. Foto je ilustrační.Foto: Aktualne.cz
Druhé největší město Plzeňského kraje zavede bezplatnou MHD jako první v regionu. Plnocennou jízdenku za osm korun si cestující v Klatovech kupují u řidiče, což podle Stroleného zdržuje.

Město chce MHD zrychlit i zavedením zastávek na znamení a možností nastupovat všemi dveřmi. Autobusy budou nově zajíždět i do průmyslové zóny Pod Borem. Město tak reaguje na požadavky firem, které tam potřebují navážet lidi do práce a odvážet je.

Na provoz MHD, která má tři pravidelné linky plus letní na koupaliště, dávají Klatovy ročně 7,5 milionu až osm milionů korun. K tomu nyní budou muset přidat 2,5 milionu, které inkasuje dopravce na jízdném. Celkem tak vydají přes deset milionů korun. „Příští rok už budeme muset soutěžit nového dopravce od roku 2029. V podmínkách bude mít MHD zdarma,“ vysvětlil Strolený.

Vedení města věří, že lidé budou bezplatnou hromadnou dopravou jezdit víc než dosud. „Bude více zastávek a také body, kde se linky budou potkávat a kde budou moci lidé přestupovat,“ pokračoval Strolený. Podle něj budou autobusy využívané intenzivněji. V současnosti je jejich frekvence 30 až 35 minut, město ji chce ale upravit tak, aby na zastávku dorazil nějaký autobus každých 15 až 25 minut.

Lidé chodí z vlakového nádraží a vedlejšího autobusového terminálu do centra pěšky, což jim trvá 20 minut. „Nově se jim vyplatí počkat pět minut na autobus. Vytvoříme aplikaci, aby byly autobusy sledované a aby lidé viděli, že má smysl na něj počkat,“ sdělil místostarosta.

V centru města po otevření obchvatu v prosinci 2024 ubylo aut. „Ale není to tak, jak jsme čekali,“ řekl Strolený. Po části silnice I/20, která vede městem, jezdí stále hodně aut včetně nákladních.

„Nemůžeme je zatím omezit zákazem. Proto jsme se domluvili s Ředitelstvím silnic a dálnic, že od nich převezme část silnice a další úsek převezme kraj. A poté tam můžeme omezit tranzitní nákladní dopravu,“ doplnil místostarosta. Převod na město a kraj bude možný po zkolaudování obchvatu, kde se ještě dodělávají cyklostezky a terénní úpravy.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Zničili jsme 80 procent raketových kapacit Íránu, pronesl Trump při návratu z Číny

Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent toho arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým se vrací z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.

