V kebabu byl jed, tvrdil po otravě v Hradci komunista Ondráček. Pak příspěvek smazal a obvinil média

"Co myslíte, kde se kebab, tedy ten polotovar, vyrobil a kdo ho do jídla dal? Odpověď se nabízí," uvedl emotivně Ondráček. Pak příspěvek stáhl, na žádost o reakci neodpověděl.

Hradec Králové / Praha - Neobvykle reagoval komunistický poslanec Zdeněk Ondráček na událost v Hradci Králové, kde s těžkými zdravotními potížemi skončilo v úterý v nemocnici 57 lidí poté, co jedli v tamním rychlém občerstvení Maxim.

Bývalý policista Ondráček v emotivním příspěvku na Facebooku napsal, že jídlo někdo otrávil. "Všichni skončili s těžkými trávicími problémy v hradecké fakultní nemocnici!!! Dnes se dozvídáme, že v kebabu byl jed!!!" napsal. O kebabu hovořily první zprávy, souvislost mezi otravou a tímto blízkovýchodním pokrmem ale úřady nepotvrdily.

Tady už v tom mají jasno. Už jsou tady. Džihád zevnitř. pic.twitter.com/SC04TPC0EW — Lukáš Řízek Werner (@rizek244) June 6, 2018

"Co myslíte, kde se kebab, tedy ten polotovar, vyrobil a kdo ho do jídla dal? Odpověď se nabízí," uvedl s tím, že do doby, než to policie vyšetří, si kebab určitě nedá a nadále zůstane věren vepřovému.

Poté, co se pod jeho příspěvkem začala hromadit upozornění, že provozovatel bistra je Čech a nemuselo jít o kebab, svůj příspěvek stáhl. V té době už také lékaři oznámili, že za otravou byl nejspíš stafylokok, který v mase zůstal po špatné tepelné úpravě.

Ondráček vinu za svůj omyl sváděl na média. "Odstranil jsem předchozí příspěvek o otravě lidí na Královéhradecku. Po upřesnění prvotní informace vysílané v poledne na rádiu Impuls byla otrava údajně z masa, které bylo špatně skladováno. Policie tedy asi konat nebude, ale bude to na ČOI a ČZPI (myslel zřejmě Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci - pozn. red.). Ještě že tak. Zase se mi potvrdilo, nevěř všemu, co vysílají v českých médiích," napsal zhruba o dvě hodiny později.

Co svým původním příspěvkem myslel a jaká odpověď se nabízí, už ovšem nevysvětlil a nereagoval na volání ani SMS.

Impuls ve svém poledním zpravodajství sice uvedl, že šlo o kebab, s jedem to ale bylo trochu jinak. "Pravděpodobně se jedná o toxikózu čili nějaký toxin obsažený v potravě," uvedl v záznamu náměstek ředitele hradecké nemocnice Zdeněk Tušl. Toxin je skutečně označení pro jedovatou látku, ale pro takovou, kterou produkují především bakterie.

Lékaři již většinu z 57 postižených propustili, ve středu odpoledne zůstávalo v nemocnici ještě devět lidí s největšími problémy.