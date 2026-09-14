V kauze kolem Motola policie nově obvinila firmu Geosan Group

V korupční kauze kolem motolské nemocnice policisté nově obvinili stavební firmu Geosan Group. Bývalému řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi údajně vedení firmy nabízelo desetimilionový úplatek. Uvedly to v pondělí servery Seznam Zprávy (SZ) a Neovlivní.cz. Společnost s obviněním nesouhlasí, podala proti němu stížnost.
Kriminalisté v kauze už dříve obvinili mimo jiné bývalého ředitele a spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele firmy Ivana Havla.
"Trestní stíhání právnické osoby je zjevně formálním právním důsledkem vedené kauzy. Společnost s obviněním zcela nesouhlasí, podala proti němu stížnost a důvodně věří, že bude vyvráceno. Společnost využije veškeré právní prostředky k ochraně svých práv," sdělila v pondělí serverům mluvčí Geosan Group Vlasta Konšelová.
Motolská kauza se týká mimo jiné rekonstrukce budovy pro dospělé, takzvaného Modrého pavilonu. Geosan zakázku získal na podzim 2021 s nabídkovou cenou 1,2 miliardy korun. Nemocnice pak se stavební firmou podepsala několik dodatků na vícepráce. Nepodepsaný zůstal dodatek na vícepráce za 85 milionů korun, ze kterého podle policie dostal deset milionů Ludvík a jeho ekonomický náměstek Pavel Budinský.
Hospodářské noviny v březnu upozornily, že Geosan po fakultní nemocnici v Motole vymáhá dvěma žalobami víc než 200 milionů korun. Požaduje 70 milionů korun za vícepráce na rekonstrukci budovy pro dospělé a dalších 133 milionů za zvýšení nákladů u tohoto projektu kvůli dopadům války na Ukrajině. Požadavky firmy nemocnice odmítá.
Ludvík a Budinský se podle policie nechali uplácet i od dalších dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale také úklidové služby či řemeslnické práce. Obvinění za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo za poškození finančních zájmů Evropské unie čelí 19 lidí a čtyři firmy. Ludvík vinu popírá.
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