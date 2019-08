V kauze exšéfa ODS v Praze 1 je ve hře přijetí úplatku, hrozilo by mu 12 let vězení

Obžalovanému expředsedovi jednoho z místních sdružení ODS v Praze 1 Martinu Skálovi hrozí, že soud přísněji přistoupí k jeho kauze. Pokud tak učiní, Skála by spadl do vyšší trestní sazby. Podle ní by mohl v případě uznání viny skončit až na 12 let za mřížemi. Skála podle státního zástupce zmanipuloval několik výběrových řízení, v nichž vedení radnice pronajímalo obecní majetek.

Martin Skála byl před svým zatčením v únoru 2017 důležitou figurou politiky v Praze 1, vedl jedno ze dvou tamějších sdružení ODS. Především byl místním zastupitelem, předsedou finančního výboru a členem majetkové komise. Když v roce 2016 chtěla městská část pronajmout své tři nebytové prostory ke komerčním účelům, Skála měl za provizi vynášet informace o podmínkách soutěže spřízněným podnikatelům, kteří o pronájem usilovali.

Státní zástupce ho kvůli tomu obžaloval ze zneužití pravomoci úřední osoby a sjednání výhody při veřejné zakázce. Hlavní líčení odstartovalo u Obvodního soudu pro Prahu 1 loni v listopadu, druhým stáním pokračovalo letos v únoru. Další jednání v soudní síni neproběhlo, zdánlivě se nic nedělo. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz ale soud připravuje podklady pro to, aby kauzu mohl předat vyšší instanci.

"Podle výsledků dosavadního dokazování dospěl soud k závěru, že jednání obžalovaného Skály by mohlo být kvalifikováno podle přísnější právní kvalifikace, přičemž z tohoto důvodu by byl k projednání příslušný Městský soud v Praze," sdělila Aktuálně.cz místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová.

Místo sjednání výhody při veřejné zakázce je ve hře přijetí úplatku. Zatímco první skutek spadá do rozmezí trestu 3 až 10 let, druhý čin podléhá sazbě 5 až 12 let. Státní zástupce Jan Lelek obžaloval Skálu podle původní kvalifikace z toho důvodu, že tak praví trestní zákon. Když pachatel v postavení úřední osoby inkasuje při veřejné soutěži úplatek, jde o sjednání výhody.

Spis půjde k Vrchnímu soudu během srpna

Tento paragraf už však nezohledňuje, jak vysokou částku si dotyčný převzal. Naopak pokud se třeba nechá uplatit policista při výkonu služby, podléhá přísnější kvalifikaci přijetí úplatku. Skála podle obžaloby převzal 300 tisíc korun, stejnou částku si pak měl nechat slíbit. Protože tak měl jednat při veřejné zakázce, státní zástupce ho musel poslat k soudu podle mírnějšího paragrafu.

Obvodní soud pro Prahu 1 však během hlavního líčení dospěl k závěru, že vzhledem k závažnosti Skálova jednání je namístě, navzdory trestnímu zákoníku a zažité praxi, projednávat jeho případ jako přijetí úplatku. "V současné době je dovyhotovována zpráva nutná k předložení věci nadřízenému soudu, která musí být podrobně a pečlivě zpracována," vysvětlila místopředsedkyně Šindelářová.

Spis má zamířit k Vrchnímu soudu v Praze během srpna. Instance rozhodne, zda není vhodnější posuzovat Skálovu kauzu jako přijetí úplatku, v takovém případě by poslal případ k projednání městskému soudu. Pokud naopak vrchní instance shledá stávající kvalifikaci sjednání výhody při veřejné zakázce jako odpovídající, případ se dořeší u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Aktuální dění v této kauze odpovídá tomu, jak se v justičních kruzích na toto téma vede odborná diskuse. Řada státních zástupců má za to, že korupce úřední osoby při veřejné zakázce by se měla soudit jako přijetí úplatku. "Spíše se přikláním k tomu, že by to mělo být postihováno podle přísnější kvalifikace," řekl Aktuálně.cz šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek, který Skálu obžaloval.

Přísnější kvalifikace je vhodnější, říká žalobce

"Paragraf přijetí úplatku více postihuje podstatu jednání úřední osoby, protože na rozdíl od kvalifikace sjednání výhody při veřejné zakázce zohledňuje i výši prospěchu, který se snažila dotyčná osoba získat," vysvětluje Lelek. Bez ohledu na to, zda se tento případ dostane k městskému soudu, nebo zůstane na obvodu, podle Lelka by do zmíněné debaty vneslo jasno teprve judikatorní rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Podstatou kauzy je Skálova intervence do soutěží o tři nebytové prostory v ulicích Dlouhá, Jungmannova a Samcova. "Obviněného (podnikatele) informoval (Skála) před zveřejněním záměru na pronájem, o tomto záměru tedy věděla obchodní společnost dříve než ostatní soutěžitelé. Po zveřejnění záměru osobně řešili parametry veřejné soutěže, zejména taktiku ke stanovení vhodné výše nabídkové ceny, která by znamenala vítězství v této soutěži," stojí v obžalobě. Spolu se Skálou stojí před soudem tři podnikatelé a dvě firmy.

Podle tohoto klíče uspěl v soutěži na pronájem v Dlouhé ulici podnikatel Petrit Tomaj, který měl Skálu uplatit částkou 300 tisíc korun a stejný obnos mu údajně přislíbil. Další dvě soutěže, v nichž měl tehdejší politik ODS postupovat obdobně s jinými podnikateli, už pro ně úspěšně nedopadly. "Nebudu vám k tomu dávat informace, od klienta k tomu nemám pokyn," řekl Aktuálně.cz k případu jeden ze Skálových advokátů Jan Mikš.

V průběhu vyšetřování Skála odmítl, že by soutěže nelegálně ovlivňoval. V souvislosti s výběrovým řízením na prostor v Samcově ulici, kde se jednalo o možnost provozovat jídelnu pro seniory, jen připustil, že se známým podnikatelem pouze konzultoval veřejně známé informace. Skála byl zastupitelem v Praze 1 od roku 2006, obratem po svém zatčení v únoru 2017 ale na mandát rezignoval a odešel z ODS.