Převáděl jsem peníze na karibskou společnost, potvrdil v kauze DPP účetní Kubiska

Praha - Účetní z firmy Peskim Jaroslav Kubiska ve středu u Městského soudu v Praze přiznal, že se podílel na převodu peněz vyvedených z pražského dopravního podniku (DPP) na karibskou společnost Cokeville Assets. Potvrdil, že obžaloba popsala strukturu českých a zahraničních firem sloužících k vytunelování DPP pravdivě. Kubiska má v případu status spolupracujícího obviněného, obžalobě čelí spolu s dalšími 16 lidmi včetně bývalého ředitele firmy Martina Dvořáka nebo lobbisty Ivo Rittiga.

Dvořák, který dorazil k soudu osobně, se k výpovědi Kubisky nechtěl pro novináře vyjadřovat. Minulý týden řekl, že je podle něj Kubiska nevěrohodný. Rittig se středečního jednání neúčastní.

Obžaloba v rozsáhlé kauze zahrnuje tři různé zakázky DPP - nejznámější z nich je tisk jízdenek papírnou Neograph, odkud údajně putovaly peníze k Rittigovi přes Cokeville Assets. Další se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronické jízdenky od firmy Crowsnest. Všechny zakázky údajně záměrně zmanipuloval Dvořák.

Kubiska pracoval v účetní firmě Peskim, která spravovala portfolio Cokeville Assets. "Když jsem z té společnosti odcházel, vím, co jsem tam dělal a na čem jsem se podílel… Vím moc dobře, k čemu se doznávám," řekl Kubiska. V Peskim působil asi rok v letech 2009 až 2010. Také prohlásil, že to, co ve firmě dělal, nebylo správné a je rád, že vše mohl u soudu říct.

Kubiska trestnímu senátu popsal, jak fungovala společnost Cokeville Assets, která sloužila k fakturování provizí. Společnost podle něj neměla žádné zaměstnance, ale měla řádově stamilionové příjmy. V případě převodu peněz z Neographu do Cokeville Assets prý účetní věděl, že to byly peníze z dopravního podniku. Obdobně tomu bylo s firmami Kyrenia a Crownsnest.

Zahraniční společnosti podle Kubisky sloužily k rozdělení peněz a zastření jejich původu. V průběhu času se systém měnil a byly zakládány nové firmy a vznikaly nové projekty. To mělo mimo jiné ochránit tzv. benefitní vlastníky.

Skupině stíhané za sjednání výhody a za zpronevěru hrozí pět až deset let odnětí svobody. Lidem obviněným z praní peněz může soud uložit maximálně osm let vězení. Mezi obžalovanými jsou i Rittigovi právníci či Dvořákova matka, která si podle státního zástupce za vyvedené peníze pořídila dům na Madeiře.

Vedle spolupracujícího obviněného Kubisky, který se dříve přiznal i v příbuzné kauze vyvádění peněz z firmy Oleo Chemical, bude ke klíčovým svědkům obžaloby patřit někdejší obchodní ředitel Neographu Vladimír Sitta mladší. Soudy ho minulý týden pravomocně zprostily viny z tunelování papírny, přičemž muž své stíhání označil za mstu lidí kolem Rittiga.