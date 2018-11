V Ibalginu Junior mohou být nebezpečné látky, výrobce šarži stahuje z prodeje

před 1 hodinou

Farmaceutická společnost Sanofi-Aventis stahuje z trhu Ibalgin Junior šarže č. 8K0151. Může v něm být cizorodá látka. Volně prodejný lék užívají ke zmírnění bolesti a teploty děti od 6 do 12 let. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nelze vyloučit, že by při požití léku mohlo být ohroženo zdraví pacientů.

Přípravek této konkrétní šarže je na trhu od poloviny října. Lék má kód SÚKL 0229521, jeho objem je 100 mililitrů a datum spotřeby má do července 2020. SÚKL předpokládá, že se stahování dotkne asi 1660 balení. Mohou být v lékárnách, nebo u pacientů. Lidé by měli lék vrátit do lékárny. "Přestože farmaceutická společnost sanofi-aventis k této šarži neeviduje žádné nežádoucí účinky, přistoupila ke stahování šarže až z úrovně pacientů, aby eliminovala i to nejmenší nebezpečí pro pacienta," uvedl SÚKL. Lékárna vrácená balení vymění za jinou šarži tohoto přípravku, nebo vrátí peníze proti předloženému účetnímu dokladu. Pokud ho lidé nebudou mít, zaplatí jim lékárna 160 korun za jedno balení, což orientačně odpovídá průměrné ceně, za kterou se lék prodává. Načatá i nenačatá balení mohou lidé vracet do 31. ledna 2019. SÚKL upozorňuje, že na trhu jsou jiné volně prodejné léky na teplotu a bolest u dětí. "O vhodné náhradě se poraďte se svým lékárníkem, farmaceutickým asistentem nebo kontaktujte lékaře," dodal ústav.