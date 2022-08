V Hřensku se stále skrývají neviditelná ohniska. Hasiči je odhalují termokamerou

Hasičům v Českém Švýcarsku pomáhá odhalit skrytá ohniska požárů speciální technologie. Při zásahu využívají termokameru, díky níž lépe vyhledají místa vzniku požáru. V pátek odpoledne hasiči předali poslední hašené úseky národnímu parku.

Oheň, který vypukl 24. července v Českém Švýcarsku, by měl být zdolán. To znamená, že nikde viditelně nehoří a oblast lze předat správcům národního parku. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, bude po uhašení hlídat 72 dobrovolných hasičů.

Právě k vyhledávání skrytých ohnisek hasiči využívají speciální termokamery, které jim pomáhají vyhledat místa, kde požár vzniká a která okem nelze vypozorovat.

V Mezní Louce zůstane asi do konce srpna prozatímní hasičská stanice, kde bude 40 profesionálních hasičů. "Z těch zkušeností, které máme z poslední doby, se tady může objevovat řada skrytých ohnisek požáru," uvedl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček s tím, že právě kvůli tomu budou na určená místa dohlížet dobrovolní hasiči a na místě zůstanou i profesionálové.

Vrtulníky, které se na boji s ohněm podílely, v pátek odletí. Kdyby se v nepřístupném terénu objevily plameny nebo větší ohnisko, helikoptéra by byla s to doletět na místo do 30 minut, podotkl Vlček.