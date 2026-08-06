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Domácí

V Hranické propasti zemřel potápěč. Tělo se nacházelo v hloubce téměř 200 metrů

ČTK

V Hranické propasti, nejhlubší zatopené jeskyni na světě, zemřel potápěč. Tragická událost se stala ve středu při průzkumném ponoru, informovala ve čtvrtek na sociální síti Speleologická záchranná služba. Tělo bylo vyzvednuto v noci na čtvrtek z hloubky 186 metrů, uvedli záchranáři.

Speleologové na místě po celý tento týden provádějí průzkum s robotem, kterého využívají při mapování propasti. V osudnou chvíli se pohybovalo na místě více potápěčů. Archivní snímek.
Speleologové na místě po celý tento týden provádějí průzkum s robotem, kterého využívají při mapování propasti. V osudnou chvíli se pohybovalo na místě více potápěčů. Archivní snímek.Foto: Economia – Tomáš Škoda
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Podle speleologů se neštěstí stalo při mezinárodním projektu, šlo o špičkového jeskynního potápěče.

„Při průzkumném ponoru dle plánu se vzdálil od průzkumné skupiny a již s ním nebyl navázán kontakt. Tělo bylo vyzvednuto ve 23:30 bez známek života z hloubky 186 metrů,“ uvedla speleologická záchranná služba.

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Speleologové na místě po celý tento týden provádějí průzkum s robotem, kterého využívají při mapování propasti. V osudnou chvíli se pohybovalo na místě více potápěčů. Okolnosti případu vyšetřuje policie. Policejní mluvčí Miluše Zajícová řekla, že informace podá během dopoledne.

Hloubku Hranické propasti v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic na Přerovsku jeskynní potápěči intenzivněji zkoumají v posledních několika letech. V roce 2012 se například polský potápěč Kryzstof Starnawski potopil do hloubky 225 metrů. O dva roky později byla pomocí sondy naměřena hloubka 384 metrů.

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Výzkum česko-polské expedice v září 2016 potvrdil, že Hranická propast je s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody nejhlubší zatopenou jeskyní na světě.

Hranická propast
Hranická propast na archivním snímku.Foto: Wikimedia Commons

Na hloubkový průzkum měli tehdy speleologové k dispozici dálkově řízený podvodní robot s obsluhou, úplného dna ale stále ještě nedosáhli. Nový světový rekord naměřili speleologové 1. srpna 2022, kdy se robot ponořil do hloubky 450 metrů. Stále to však není konečné číslo.

Podobné neštěstí se stalo v Olomouckém kraji také loni v polovině listopadu, kdy při údržbě turbíny vodní elektrárny Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I tehdy šlo o zkušeného potápěče, který měl za sebou mnoho ponorů včetně Hranické propasti.

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