V Hongkongu soudí důchodce z Česka kvůli pašování kokainu. Hrozí mu doživotní vězení

před 1 hodinou

Soud v Hongkongu projednává případ jednoho ze dvou Čechů zatčených před několika měsíci kvůli pašování kokainu. Uvedl to Český rozhlas - Radiožurnál. Obžalovaný muž u soudu prohlásil, že je nevinný. Dva důchodci přiletěli do Hongkongu nezávisle na sobě, jeden měl podle obžaloby u sebe 3,5 kilogramu kokainu z Brazílie a druhý čtyři kilogramy kokainu z Mexika. Oběma mužům hrozí doživotní vězení. Podle zpravodaje Radiožurnálu v Hongkongu řekl obžalovaný muž u soudu, že o drogách ve svém zavazadle nevěděl. Celý proces může podle českého konzulátu trvat několik let, uvedl Český rozhlas. Pokud budou muži odsouzeni, mohou být podle Radiožurnálu na základě smlouvy Česka s Hongkongem vydáni do Česka.

autor: ČTK