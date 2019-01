Do Hlučína přiletěl vzácný lyskonoh ploskozobý, v Česku jsme ho neviděli čtyřicet let

Na hladině Hlučínského jezera v Hlučíně na Opavsku se objevil v Česku vzácný pták lyskonoh ploskozobý. S ohledem na roční období jde podle odborníků o raritu. I v době jarních či podzimních tahů se v Česku vyskytuje minimálně. V zimě vůbec. Naposledy jej zde ornitologové zaznamenali koncem 70. let minulého století. Informovala o tom ornitoložka a ekoložka Marie Slabejová, která ptáka dokonce vyfotografovala.

Běžně malý bahňák z čeledi slukovitých hnízdí v Arktidě, hlavně v pobřežní tundře, vždy poblíž sladké nebo brakické vody. Zimuje v Atlantském oceánu u jižní a západní Afriky. Jedinec, který se před koncem roku objevil v Hlučíně a pozorován byl i v těchto dnech, pravděpodobně při tahu zabloudil.

"Je to mladý pták, který se vyklubal loni v létě. Ještě nemá zbarvení dospělých ptáků. Bahňáci migrují v hejnech. Zabloudil možná vinou poryvů větru a vzdušných proudů," uvedla Slabejová. Dodala, že pokud by zde zůstal, zimu by byl schopen přečkat. "Potravy má dostatek. Navíc je zdravý, a když se mu u nás nebude líbit, odletí jinam," řekla.

Tito ptáci jsou podle ní i v době tahu u nás vzácní. Ornitologové evidují jen 15 pozorování. Mimo pravidelné tahy je výskyt ještě vzácnější. "Naposledy se v České republice objevil v roce 1979," dodala Slabejová.

Ornitologové se obávali, aby lyskonoha neohrozil novoroční ohňostroj, odpalovaný právě na břehu Hlučínského jezera. "Naštěstí to zvládl. Na jeden den se sice někam schoval. Později se ale zase objevil a zdržuje se pořád na stejném místě, kde jsem jej fotila," řekla Slabejová a dodala, že pták je krotký a pravděpodobně zvyklý na přítomnost lidí.

