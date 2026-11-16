V Hluboké o sebe zavadily vlaky, provoz stojí

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe v pondělí kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Nikdo není zraněný, soupravy se nesrazily a hlášeno není ani jejich vykolejení. Provoz na hlavní trati je zastavený. Novináře o tom informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.
"Hasiči Správy železnic evakuují cestující. Událost se vyšetřuje," uvedl Kavka. Nehoda se podle policie stala před 17:30.
V jednom vlaku cestovalo zhruba osm desítek lidí, v druhém do deseti. "Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu jsou u strojvedoucích negativní. Policisté pracují na místě. Cestující jsou mimo vlaky. Okolnosti a přesné příčiny střetu jsou předmětem dalšího šetření," uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
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