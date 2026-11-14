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Domácí

V Hlinsku chodil muž v kukle a se zbraní, tvrdil, že dělal známému bodyguarda

ČTK
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Sedmašedesátiletý muž, který se v pátek v kukle a s plynovou zbraní pohyboval po Hlinsku na Chrudimsku, tvrdí, že chtěl dělat osobního strážce svému známému. Toho v bance spatřil při výběru peněz a nabídl mu ochranu, uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
U muže policisté nalezli kuklu a plynovou zbraň. Podle odborného posouzení zbraň nepodléhá ohlašovací povinnosti, policisté ji však v souvislosti s případem muži odebrali. (Ilustrační foto)Foto: HN – Lukáš Bíba
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Známý ho však upozornil, že takové chování není vhodné, a poslal ho pryč. Muže policisté v pátek zadrželi, při výslechu uvedl, že šlo o jeho záměr. Podle výpovědí svědků a policejního šetření nic nenasvědčuje tomu, že by mužova verze událostí nebyla pravdivá. Kriminalisté přesto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z výtržnictví.

U muže policisté nalezli kuklu a plynovou zbraň. Podle odborného posouzení zbraň nepodléhá ohlašovací povinnosti, policisté ji však v souvislosti s případem muži odebrali. Policie případ zveřejnila, protože na sociálních sítích lidé psali nepravdivé informace, že se jednalo o loupežné přepadení a v Hlinsku zasahovala policejní jednotka.

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