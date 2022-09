V Havířově na Karvinsku se zřítil řetízkový kolotoč, na místě je 12 zraněných

V Havířově na Karvinsku dnes odpoledne spadla v lunaparku atrakce. Podle policie šlo o řetízkový kolotoč. Na místě je 12 zraněných, převážně dětí. Ve městě se koná akce Havířovské slavnosti.

Podle informací ČTK šlo o extrémnější verzi řetízkového kolotoče. Konstrukce se sedačkami vyjížděla po středovém sloupu asi do výšky 15 metrů. V okamžiku, kdy měla klesat, se horní část s rameny a sedačkami utrhla. "Odhadem to spadlo z výšky 15 metrů. Spadlo to na pokladny, které byly dole. Ty jsou zničené. Hodně lidí má polámané nohy," řekl ČTK svědek události.

Podle mluvčího záchranářů Ladislava Humpla na místě zasahuje pět posádek lékařské záchranné služby. "Na místě je asi 12 zraněných. Rozsah poranění upřesníme později," řekl.