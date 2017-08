V dvorské zoo uhynul hroší samec Karl Wilhelm. Podlehl otravě krve po skrytém zranění

před 11 minutami

Ve dvorské zoo zemřel hroší samec Karl Wilhelm. Podle ředitele Přemysla Rabase dvouleté zvíře utrpělo poranění stehna, které se ošetřovatelům nepodařilo včas odhalit, takže samec podlehl otravě krve. Karl Wilhelm, který žil od června ve velkém výběhu společně s hrošicemi Hulou a Monou, měl pomoci v dvorské zoo obnovit chov těchto zvířat. Samec dorazil ze zoo v německém Karlsruhe teprve v první polovině června. Společně s hrošicemi obýval velký výběh s přírodní nádrží, který je v pěším safari cestou k výběhu lvů.

Podle ředitele zoo chovatelé u samce zjistili zranění na vnitřní straně stehna, které bylo příčinou otravy krve. "V takto velkém výběhu nebylo možné zranění, které zřejmě způsobila starší samice, odhalit dříve," řekl Rabas. Podle něj ošetřovatelé několik drobných šarvátek mezi samicemi a samcem zaznamenali v minulosti, v poslední době se zdálo, že se situace zklidnila.

Samec ze zoo v německém Karlsruhe dorazil v první polovině června. Společně s hrošicemi obýval velký výběh s přírodní nádrží, který je v pěším safari cestou k výběhu lvů.

"I když takové tragické události nelze vyloučit, je to pro nás přesto velmi smutná zpráva," uvedl podle německého tisku Matthias Reinschmidt, ředitel zoo v Karlsruhe, kde byl hroch Karl Wilhelm mezi návštěvníky velmi oblíben.

Hroši se do dvorské zoo loni vrátili po 14 letech. Zoo hrochy chovala od roku 1966, v roce 1972 se jí podařilo odchovat první mládě. Celkem zoo odchovala osm mláďat, z toho šest samic a dva samce. Posledním hrochem v dvorské zoo byl samec Heini, kterého zahrada v červenci 2002 darovala do zahraničí kvůli plánované rekonstrukci pavilonu slonů, kde do té doby byli i hroši a tapíři.