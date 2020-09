V drogerii při nouzovém stavu ukradl vibrátor, nyní muži hrozí až 8 let vězení

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně v těchto dnech podala obžalobu na čtyřiatřicetiletého Lubomíra Sogela z Kopřivnice na Novojičínsku. Podle ní letos v dubnu v době nouzového stavu vyhlášeného kvůli epidemii koronaviru ukradl v drogerii ve Frenštátě pod Radhoštěm vibrátor. Mnohonásobně trestaný recidivista je ve vazbě, hrozí mu až osmiletý trest.

Podle obžaloby Sogel ukradl vibrátor za 499 korun v drogérii ve Frenštátě pod Radhoštěm. K činu se přiznal. Uvedl, že jej chtěl věnovat své kamarádce. "Vibrátor ze stojanu vzal a schoval si ho pod bundu. U pokladny zaplatil jen drobný nákup, uschovaný vibrátor nikoliv," uvedla státní zástupkyně Magda Dobrovolná v obžalobě. "Byl si vědom toho, že se dopustil krádeže. Věděl i to, že probíhal nouzový stav," uvedla Dobrovolná.

Za krádeže během nouzového stavu pachatelům hrozí přísnější, až čtyřnásobně vyšší trest. Zatímco za běžných okolností by mu hrozil maximálně dvouletý pobyt ve vězení, nyní to může být až osm let.

Žalobkyně Dobrovolná v obžalobě uvedla, že navrhuje nepodmíněný trest při dolní hranici trestní sazby a umístění odsouzeného do věznice s ostrahou. V neprospěch obžalovaného podle ní hovoří i jeho trestní minulost. Podle obžaloby byl v minulosti už třiadvacetkrát odsouzen převážně za majetkovou trestnou činnost.

Advokát obžalovaného muže řekl, že už je nařízeno i hlavní líčení. "Okresní soud v Novém Jičíně se případem bude zabývat 30. září," uvedl.

