Další známá tvář opouští ČT. Vedení už oznámilo, kdo ji v Nedělní debatě nahradí

Odchody z České televize pokračují. Po téměř 15 letech se s veřejnoprávní televizí loučí další známá tvář. Moderátorka Jana Peroutková, kterou diváci znají především z hlavní zpravodajské relace Události, oznámila, že její rozhodnutí zrálo několik měsíců.
„Odcházím v dobrém, ze svého rozhodnutí, které zrálo několik měsíců,“ oznámila Peroutková na Instagramu. Přiznala zároveň, že když svůj odchod v televizi oznamovala, netušila, jaké události se v následujících dnech strhnou kolem budoucnosti veřejnoprávních médií.
Peroutková patřila dlouhá léta k výrazným tvářím zpravodajství České televize. Diváci ji znají především z hlavní zpravodajské relace Události, moderuje také nový formát Nedělní debata.
V televizi podle svých slov strávila většinu dospělého života. „Formovala mě profesně i lidsky a velkou měrou se podepsala na tom, kým dnes jsem,“ napsala a poděkovala kolegům i divákům za důvěru.
Zdůraznila přitom, že její odchod neznamená ztrátu důvěry v Českou televizi. „Věřím v její smysl a budu ji podporovat dál. Jen už ne zevnitř, ale zvenčí,“ uvedla.
Moderátorka zároveň potvrdila, že se v sobotu 15. listopadu zúčastní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na pražské Letné.
Je nám to líto, zní z ČT
Televizní diváci ale o ni nepřijdou hned. Jak ČT uvedla v tiskové zprávě, Peroutková zůstane na obrazovkách až do konce letošního roku, konkrétně do 30. prosince. Ještě před odchodem tak odmoderuje další Události i Nedělní debatu.
V nedělním diskusním pořadu ji od ledna 2027 vystřídá moderátorka Tereza Kručinská. Kdo převezme její místo v hlavní zpravodajské relaci, zatím televize tají. Ve hře je podle ní několik variant.
„Odchodu Jany je nám samozřejmě líto, její rozhodnutí ale respektujeme. Jana v ČT profesně vyrostla v osobnost, která se dokáže postavit ke všem tématům a žádnému se nevyhýbá,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel divize Zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena.
„Za její dosavadní práci a spolupráci jí patří velké poděkování. Přeji jí, aby se jí dařilo v další profesní cestě i v osobním životě a aby pro ni byla stejně úspěšná a naplňující jako její působení v České televizi,“ dodal.
Další z řady odchodů
Odchod Peroutkové není na Kavčích horách ojedinělou událostí. Jen v posledních měsících skončily další výrazné tváře veřejnoprávní televize - mj. Václav Moravec, moderátorka Barbora Kroužková nebo dlouholetý zahraniční zpravodaj Bohumil Vostal.
Moravec oznámil konec letos v březnu po více než 21 letech v ČT. Učinil tak v závěru Otázek Václava Moravce s tím, že za tehdejších podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce. Později spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz.
Kroužková odešla po přesunu z Událostí k moderování pořadů na ČT24. Po více než dvaceti letech zamířila do týdeníku Respekt. Vostal skončil v prosinci 2025 po dvou dekádách v televizi, během nichž působil jako zahraniční zpravodaj mj. ve Washingtonu.
V posledních letech se s ČT rozloučili také Světlana Witowská, Daniela Písařovicová, Nora Fridrichová, Marek Wollner, Linda Bartošová, Zuzana Černá, Václav Crhonek, Ondřej Stratilík, Martin Jonáš nebo Lukáš Mathé. Ze sportovní redakce odešli např. Jan Smetana, Barbora Černošková a Kateřina Nekolná.
Odchody výrazných tváří navíc přicházejí v době, kdy kolem ČT hoří spor o její budoucnost. Vláda Andreje Babiše (ANO) chce zrušit koncesionářské poplatky a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Zaměstnanci ČT a Českého rozhlasu proti tomu 3. listopadu stávkovali, na sobotu 15. listopadu je svolána demonstrace na pražské Letné.
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