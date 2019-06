V ČSSD končí její dlouholetý ekonomický ředitel Martin Starec

před 26 minutami

Ekonomický ředitel a někdejší dlouholetý místopředseda ČSSD pro hospodaření Martin Starec končí ve funkci, a to kvůli špatné finanční situaci vládní strany. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Starec řídil stranickou pokladnu s přestávkou 11 let. "Důvodem je finanční situace strany," řekl serveru předseda ČSSD Jan Hamáček.

Strana podle něj musí šetřit, a to i na platech. "Jeho práci si přerozdělí po odboru, nikoho nového přijímat nebudeme," dodal Hamáček. Sociální demokracie v minulém roce hospodařila se ztrátou přes 33 milionů korun, v roce 2017 hlavně kvůli oslabení ve sněmovních volbách vykázala ztrátu téměř 40 milionů korun. ČSSD navíc tíží letitý spor - podle pravomocného rozsudku soudu má zaplatit dědicům svého někdejšího advokáta Zdeňka Altnera 338 milionů korun za právní služby při získání Lidového domu. Nejvyšší soud v pátek na elektronické úřední desce zveřejní, jak rozhodl o dovolání ČSSD. Na rozhodnutí Nejvyššího soudu čekají účastníci sporu od roku 2016. Nárok Altnerových dědiců může soud potvrdit či změnit, stejně tak by mohl vyhovět ČSSD a nařídit nové projednání sporu. Sociální demokraté tvrdí, že potřebné peníze mají v každém případě zajištěné a situaci by zvládli.