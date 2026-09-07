„V čím zájmu bylo, abych byl odsouzený?“ Justice otvírá případ z devadesátek

Česká justice se vrací k jedné z největších privatizačních bolestí konce 90. let. Ani téměř po třiceti letech pachuť kolem prodeje Mostecké uhelné společnosti nezmizela. Dříve odsouzený uhlobaron Antonio Koláček teď prý chce přijít s důkazy, které pohled na privatizaci změní. A jej osvobodí.
Letní prázdniny byly ve své druhé polovině, když Antonio Koláček kývnul na žádost reportéra deníku Aktuálně.cz a ve svém několikapodlažním buddhistickém domě Maitrea u pražského Týnského chrámu mu poskytl rozhovor.
„My jsme zjistili třeba, že s dokumenty, z nichž švýcarská justice vycházela a zároveň je předložila českým soudům, někdo neoprávněně pracoval ve Photoshopu. Že je upravoval a měnil,“ odpověděl odsouzený Koláček, s jakou municí se chystá na odvolací řízení. To startuje v úterý 8. září u Vrchního soudu v Praze.
Koláček tak bude chtít zvrátit tři roky starý verdikt. Tehdy česká justice – deset let po té švýcarské – rozhodla, že uhlobaron při privatizaci Mostecké uhelné společnosti (MUS) zneužil svého postavení a dopustil se podvodu. Za to mu byl obstaven stamilionový majetek a navíc musí na 7,5 roku do vězení. Na dalších 52 měsíců za mřížemi jej v roce 2013 odsoudila švýcarská justice.
„Věřím, že důkazy, které teď předkládáme odvolacímu soudu, jsou tak silné, že budeme moct zahájit ve Švýcarsku obnovu celého řízení a prokázat naši nevinu,“ doufá Koláček v to, že uspěje v Praze a pak se očistí i pod Alpami.
„To je pro mě zatím záhadou“
Uhlobaronovi advokáti si k vrchnímu soudu chtějí předvolat i několik svědků. Jejich výslech by měl dle představ obhajoby dokázat, že Koláček nebyl klíčovou postavou v ovládnutí MUS za použití jejích vlastních peněz.
„Jedno období jsem byl výkonným ředitelem, pak generálním ředitelem. Ale tým kolem privatizace Mostecké uhelné nebyl vůbec jednotný a já jsem nebyl žádnou jeho ústřední postavou. Moje pozornost byla zaměřena na restrukturalizaci firmy,“ bránil se Koláček v srpnovém rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.
Dorazit do soudní síně by tak mohl Cyril Zapletal, předseda tehdejších odborů, Pavel Dvořák, místopředseda Českého báňského úřadu, nebo miliardář a obchodník s uhlím Petr Paukner.
Historicky a ekonomicky cenné informace by mohly zaznít i v tom případě, pokud Vrchní soud v Praze svolí a předvolá si také Vasila Bobelu a Petra Pudila, bývalé Koláčkovy kolegy a podílníky v MUS. Tedy persony, které se kolem privatizace točily, avšak justice na ně prstem neukázala.
„To je pro mě zatím záhadou a zároveň si kladu otázku, proč tam nebyli další lidé, jako například pánové Pudil a Bobela, kteří ,zbohatli‘ na Mostecké uhelné společnosti, a proč a v čím zájmu bylo, abych já byl odsouzený,“ nechápe Koláček tři roky starý ortel Městského soudu v Praze.
Ten ještě kromě Koláčka rozhodl o vině Roberta Sýkory, dřívějšího náměstka ministra průmyslu, a Oldřicha Klimeckého, bývalého ředitele MUS. Vrchní soud v Praze teď ale začne projednávat odvolání samotného Koláčka.
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