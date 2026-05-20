V Chebu na krajanský spolek někdo nastříkal hákové kříže, město to odsuzuje

Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo v noci na středu nastříkal sprejem hákové kříže. Vedení města vandalský čin na facebooku odsoudilo. Případem se zabývá i policie. Podle starosty města Jana Vrby (ANO) jde o naprosto nepřijatelný čin.
„Vedení města Chebu důrazně odsuzuje vandalský čin, ke kterému došlo dnes v noci. Věříme, že se Policii ČR podaří pachatele brzy dopadnout a usvědčit. Zároveň se pracuje na tom, aby byly nacistické symboly z výloh co nejdříve odstraněny,“ uvedlo město na facebooku.
Podle krajského policejního mluvčího Jakuba Kopřivy se vandalismem a použitím nacistických symbolů policie zabývá. „O případu víme a vyšetřujeme ho. Pokud víme, symboly se vyskytly jen na těchto dvou místech,“ řekl ČTK Kopřiva.
Starosta Chebu Vrba řekl, že v Chebu žádné problémy s německými rodáky nejsou, naopak. „I s kanceláří Svazu Němců vycházíme dobře a stýkáme se, i proto jsme jim dali prostor přímo na náměstí. To, co se v noci stalo, je proto pro nás nepřijatelné,“ řekl ČTK.
Na facebooku se k události vyjádřilo i Komunitní osvětové společenství: „Bereme to nejen jako poškození majetku, ale především jako útok na hodnoty, kterým se jako spolek dlouhodobě věnujeme: na svobodu, demokracii, občanskou odvahu, důstojnost člověka a respekt k lidským právům, respekt k menšinám i slabším. (…) Žijeme v době, kdy je veřejná debata v České republice vyhrocená a kdy se politické spory často vedou jazykem nepřátelství. O to důležitější je, abychom nastavovali jasnou hranici: můžeme se tvrdě přít o politiku, ale nesmíme normalizovat nenávistné symboly, ponižování druhých a útoky na demokratické hodnoty,“ uvedl spolek.
Michal Pospíšil (ODS), místostarosta Chebu a předseda nadačního fondu Historický Cheb, který vznikl za účelem obnovy památek českých a německých v chebském regionu, ČTK řekl, takové projevy jsou z jeho pohledu naprosto nepřípustné. Shodou okolností ve středu Pospíšil jedná s německými kolegy o přeshraničních projektech na česko-bavorské hranici. „My naopak po roce 1989 děláme všechno pro to, abychom regiony na obou stranách hranic sjednotili a aby opět prorostly,“ řekl ČTK.
Připomněl například projekty nadace Historický Cheb, jako byla obnova hřbitova v zaniklé osadě Krásná Lípa. Na jednání přeshraničního programu jsou ale podobné projekty i dnes, jde například o obnovu osady Pavlův Studenec v Českém lese, která rovněž po válce zanikla.
Komentáře na facebooku města vesměs čin vandala odsuzují. Jsou mezi nimi i takové, které chtějí, aby se vedení města vyjádřilo k nadcházejícímu sněmu sudetských Němců v Brně. Například podle Pospíšila to ale není věcí města Cheb ani jeho zastupitelstva.
MDR: Agrofert chystá na východě Německa investice a žádá zemskou vládu o podporu
Koncern Agrofert žádá vládu německé spolkové země Sasko-Anhaltsko o podporu pro plánované investice do svých podniků ve městě Lutherstadt Wittenberg. V polovině března sasko-anhaltská vláda po návštěvě premiéra Svena Schulzeho v Praze oznámila, že Agrofert investuje do svého chemického závodu a velkopekárny 120 milionů eur (2,92 miliardy Kč).
Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli lídři
Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro níž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě. Shodli se na tom ve středu premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Magyar během druhého dne Magyarovy návštěvy Polska.
Tykačova firma Sev.en koupila amerického těžaře ropy a plynu
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment (Sev.en GI), která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, koupila v americkém Texasu ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II.
Ubodání partnerek jako přes kopírák. Jen co muž vyšel z vězení, spáchal další vraždu
Kriminalisté navrhli obžalovat šestatřicetiletého muže z loňské vraždy přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu zabil tři týdny poté, co byl z mírovské věznice podmínečně propuštěn za vraždu jiné ženy. Tehdy si ve vězení odpykal 16,5 roku.
Zachrání automobilovou Evropu nečekané jméno? Proti Číně vyrukuje s levnými elektromobily
Stellantis hledá cesty k prosperitě a jednou z nich by mohl být návrat ke kořenům. Už za dva roky se má na trhu objevit rodina malých levných elektromobilů, která chce definitivně přesvědčit masy o výhodách modelů do zásuvky. Zároveň to bude zbraň proti čínské konkurenci, s níž ale Stellantis v zákulisí také silně koketuje.