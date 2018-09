V Chebu lidé protestovali proti výjimce z vyhlášky, která by povolila kasina

před 51 minutami

Cheb - V Chebu se ve středu sešlo asi 150 lidí na demonstraci proti návratu hazardu do centra. Ve čtvrtek by městské zastupitelstvo mělo schvalovat úpravu vyhlášky, která má umožnit výjimky pro kasina ve městě. Proti tomu je hlavně opozice, která před rokem, tehdy ještě ve vedení města, prosadila přestěhování hazardu jen na jedno místo, na Svatý Kříž. Ve městě nyní ještě fungují kasina, kterým dobíhají licence k provozování, na čtyřech místech. Pokud by platila dosavadní podoba vyhlášky, asi do dvou let by i ona musela zavřít. Antonín Jalovec (VPM), který byl ještě před rokem starostou, varoval přednávratem hazardu do města. "Jinde mají na městech koalice, které hazard omezují, jen u nás koalice chce hazard vrátit," uvedl. Jeho kolega z VPM Miroslav Plevný upozornil na to, že návrh vyhlášky dokonce přidává jedno další místo pro kasino v Pivovarské ulici. Jak řekl, i kdyby město současnou vyhlášku, která hazard v centru zcela zakazuje, schválilo i jen na měsíc, provozovatelé si v té době požádají o prodloužení licencí a ministerstvo financí nebude mít důvod je nevydat. "Odmítáme hazard, ale právní cestou", deklarovalo na transparentu současné vedení města, které také na shromáždění přišlo. Podle starosty Zdeňka Hrkala (ANO) kasina nepředstavují takový problém jako herny. "V kasinu musí být hráč registrován, automaty jsou na otisk prstu. Nemělo by se tam stát, aby tam někdo přišel pod vlivem alkoholu nebo drog anebo odtud vypadl opilý," řekl Hrkal. Navíc úplným zákazem kasin město riskuje soudní spory. Jeho argumenty ale lidé ohodnotili pískotem. Gabriela Licková (Hnutí 2018) připomněla, že dnešní vedení města podalo na ni a bývalého starostu Jalovce trestní oznámení. Připomněla i podobnou vyhláškou z Františkových Lázní, která prošla i ústavním soudem. Opozice ve svých projevech varovala i před tím, aby se tak závažný problém rozhodoval krátce před komunálními volbami.