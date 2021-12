V Česku začala lyžařská sezona. Stovky lidí vyrazily na svahy i po běžeckých trasách

Ve východních Čechách o víkendu lyžovaly na otevřených sjezdovkách stovky lidí. Desítky návštěvníků přilákal také skiareál Lipno, který nabídl první lyžování v nové sezoně. První vleky se pro příznivce sjezdového lyžování rozjedou od středy také v Jeseníkách. Na své si přišli běžkaři, pro které rolbaři upravili první kilometry tras.

V pátek zahájil sezonu jako první ve východních Čechách na Černé hoře v Janských Lázních krkonošský SkiResort Černá hora - Pec a v sobotu se přidaly některé další areály včetně největšího zimního střediska v Pardubickém kraji, v Dolní Moravě na Orlickoústecku. V neděli přibyla sjezdovka Hofmanky.

Od pondělka budou mít příznivci sjezdového lyžování k dispozici kabinkovou lanovku a vlek Anděl a ve SkiResortu bude otevřeno zhruba šest kilometrů sjezdovek. Nabídka pro lyžaře se bude dál rozšiřovat, od pátku 10. prosince by se mělo začít lyžovat i v areálu v Peci pod Sněžkou.

"První prodloužený lyžařský víkend panovaly na Černé hoře skvělé podmínky se zhruba půl metrem sněhu na sjezdovkách. Ve SkiResortu lyžovalo zhruba 2000 lidí, další zhruba tisícovka byli pěší a návštěvníci běžeckých tras," řekla dnes ČTK mluvčí střediska Zina Plchová.

Na Lipně otevřela nová sjezdovka

První lyžování nabídl také skiareál Lipno, který otevřel novou sjezdovku Lipenská. Na svah dorazily desítky lidí. Kolem stovky lyžařů v neděli zamířilo také do skiareálu Kvilda. Provozovatelé středisek kontrolovali očkování nebo prodělaní covidu-19, problémy prý nebyly. Na svahu leželo 30 až 50 centimetrů sněhu, hlavně technického, řekla ČTK mluvčí lipenského střediska Olga Kneiflová. Desítky lidí se vydaly na běžky na šumavském Zadově.

"První den provozu je radostný. Radostní jsou naši lidé, že můžou být v práci a nebudou muset řešit existenční otázky jako vloni, kdy jsme to společně zvládli, ale pro všechny to bylo hrozně náročné. Radostné je to pro všechny, kteří si to přijeli užít, lyžařů je tady už kolem padesátky," řekl generální ředitel areálu Matěj Kratochvíl. "Žádné fronty. Asi se nedalo čekat, že tady bude narváno, ale zájem lidí je patrný a všichni si užívají, že po dvou letech můžou konečně vyrazit zpátky na lyže a nemusí jenom bobovat a skialpovat," doplnil.

Jeseníky přivítaly běžkaře, vlek se rozjede ve středu

Do Jeseníků zamířili především běžkaři. K dispozici měli první strojově upravené trasy, vydat se mohli například z Ovčárny na Švýcárnu, do okolí Paprsku či Červenohorského sedla. Ve středu se rozjede také první vlek v Karlově, den na to se přidá středisko v Branné.

V Jeseníkách stále platí v lavinových katastrech první lavinový stupeň. "Leží tady do půl metru sněhu, víkend byl trochu zachmuřený, byly i mlhy a foukal silný vítr. Návštěvnost byla v sobotu poměrně slušná, dnes už byla poměrně menší. Běžkařů na začátek sezony bylo v sobotu poměrně dost, dnes je to tak poloviční návštěvnost," řekl dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek. Doplnil, že v noci na dnešek napadlo ještě zhruba pět centimetrů sněhu.

Podnikání v turistickém ruchu výrazně poznamenala v minulé zimní sezoně omezení v souvislosti s šířením koronavirové infekce. Kvůli vládním opatřením zůstaly hotely, lyžařská střediska a další služby v zemi většinu uplynulé zimní sezony zavřené.