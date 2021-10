V Česku udeřil silný vítr. Lámal stromy a nechával domácnosti bez proudu

V některých částech Česka ve čtvrtek udeřil silný vítr. Způsoboval škody, lámal stromy a taky odstavil domácnosti od proudu. Společnost ČEZ Distribuce evidovala kolem 13:00 v západní polovině Česka zhruba 270 tisíc odběratelů bez elektřiny. Nejhorší byla situace ve středních Čechách, kde nemělo proud na 100 tisíc domácností.

Středočeští hasiči už mají za dnešek přes 700 výjezdů, drtivá většina se týká padlých stromů a dalších škod souvisejících s velmi silným větrem. Fouká na většině území Česka, nárazy větru místy dosahují rychlosti přes 70 kilometrů v hodině. Nejvíce nehod spojených s větrem je ve středních Čechách zaznamenáno na Mladoboleslavsku. Vlivem větru dochází i převrácení vozidel. Uvádí to Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje na Twitteru.

Vítr komplikuje taky provoz tramvají v Praze, několik linek jezdí odklonem a téměř všechny mají zpoždění. Problémy jsou rovněž na železnici a letišti, kde nebylo možné přistavit k letadlům pojízdné schody. Hasiči zatím v Praze měli 50 výjezdů, hlavně ke spadlým stromům. V souvislosti se silným větrem varuje pražský magistrát před vstupem do parků. "V pražských parcích a lesích dochází k padání větví stromů a dalším rizikům, kvůli kterým doporučujeme veřejnosti do těchto míst nevstupovat," píše na stránkách. Kvůli počasí bude do konce dne uzavřena zoologická zahrada nebo zahrady u Pražského hradu.

Pražští hasiči měli do 14:00 zhruba 160 výjezdů, hlavně ke spadlým stromům a uvolněným plechům.

Asi dvě stovky případů evidujeme v Praze kvůli silnému větru. Posílené máme operační středisko, v jednu chvíli evidujeme vždy desítky nahlášených událostí.



Pomáhají nám dobrovolné jednotky, snažíme se prioritně zasahovat u života ohrožujících událostí. pic.twitter.com/jQHhgLX9Nb — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) October 21, 2021

Vítr poničil výstavu Paměti národa na Strahově. "Snad to dáme do pár dní dohromady, podaří-li se nám na to sehnat peníze," uvedl na facebooku za organizátory Mikuláš Kroupa. Škodu odhaduje asi na 150 tisíc korun.

Pražská energetika (PRE) neeviduje žádné zásadní problémy, jako je stržené vedení, řekl mluvčí firmy Petr Holubec. "Drtivá většina našeho vedení je ukryta v zemi," uvedl.

V tuto chvíli evidujeme další nárůst případů. Třeba v Řeporyjích jsme zajistili uvolněnou střechu. Celkově zasahujeme na několika místech najednou. V terénu jsou všechny jednotky včetně dobrovolných hasičů. pic.twitter.com/7qhXARwHDc — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) October 21, 2021

Na Vysočině ztěžuje hasičům silný vítr hašení dvou lesních požárů. Poruchy se daří odstraňovat, odpoledne bylo v kraji bez energie asi 4000 domácností. Vítr zkomplikoval i dopravu. Stromy, které kvůli němu popadaly, zablokovaly některé silnice.

České dráhy taky uvádí, že je z důvodu větru aktuálně zastaven provoz na patnácti tratích.

‼️ Z důvodu silného větru je aktuálně zastaven provoz na 15 tratích (trať Praha - Kralupy nad Vltavou - úsek Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou, trať Plzeň - Cheb - v úseku Dolní Žandov - Mariánské Lázně, trať Cheb - Chomutov - v úseku Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří). — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) October 21, 2021

V Karlovarském kraji nejsilnější poryvy přišly okolo 7:00. Vítr lámal stromy a větve a uvolnil část střechy na mateřské škole v Sokolově. Hasiči tam zatím vyjížděli asi k desítce zásahů. Podobné škody vítr způsobil i na Liberecku, kde jsou kvůli němu neprůjezdné některé silnice. Hasiči v Libereckém kraji řešili v souvislosti s větrem více než 170 událostí, vyjížděli hlavně k popadaným stromům, které blokovaly silnice i železniční tratě.

Desítky výjezdů k vyvráceným a polámaným stromům a větvím absolvovali kvůli silnému větru taky hasiči v Plzeňském kraji. Plné ruce práce mají v kraji i energetici, kteří odstraňují závady na elektrickém vedení. Bez proudu je nyní 20 tisíc domácností. Na jihu Čech je bez elektřiny na 10 tisíc odběratelů.

Hasičský záchranný sbor ČR uvedl, že v souvislosti se silným větrem zasahoval u velkého počtu událostí. "Od 9h evidujeme 1119 technických pomocí. Nejvíce ve Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji," píše na Facebooku.

Již brzy ráno dorazil vítr i do Ústeckého kraje. Vzhledem k povětrnostním podmínkám zavřely všechny tři zoologické zahrady v regionu. Výstrahu vydala správa Národního parku České Švýcarsko. "Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí," uvádí. Hasiči v Ústeckém kraji vyjeli kvůli větru k více než 300 událostem. Na budově školy v centru Ústí vítr strhává střechu, vedení zrušilo výuku.

Podobné povětrnostní podmínky zasahují i Královéhradecký kraj. Hasiči měli k 13:00 asi 30 výjezdů, především k popadaným stromům. Vítr zastavil oba úseky lanovky na Sněžku.

Video: Silný vítr komplikuje situaci i v Krkonoších