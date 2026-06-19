V Česku padly teplotní rekordy na 18 místech, bylo až 36 stupňů

V Česku v pátek padly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na své facebookové stránce to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů.
Ze 171 stanic měřících teploty alespoň 30 let v pátek zaznamenalo rekordy 18. Převažovala mezi nimi místa na Moravě, hlavně v Jihomoravském kraji. Nejvyšší teplotu na stanicích, kde padly rekordy, ale naměřili meteorologové v Domažlicích, a to 34,5 stupně. Předchozí rekord z roku 2002 činil 34,1 stupně. Následovaly jihomoravské stanice Lednice s rovnými 34 stupni a Brod nad Dyjí s 33,8 stupně. Na obou stanicích pocházely předchozí rekordy z roku 2013.
Na několika místech v Česku bylo ještě tepleji. Třeba v Doksanech teplota vystoupala na 36 stupňů. Na rekord to však nestačilo, protože v roce 2022 tam bylo 19. června 38,9 stupně. Nad 35 stupňů bylo dnes v Husinci u Prahy, Tuhani na Mělnicku či na Mikulce v Plzni. I na těchto třech místech však bylo v roce 2022 ještě mnohem větší vedro, v Husinci tehdy naměřili až 39 stupňů.
„Teplotní maxima dnes byla v nižších a středních polohách většinou mezi 29 až 34 stupni Celsia, ojediněle bylo i tepleji,“ uvedl ČHMÚ. V sobotu může být podle předpovědi ústavu 31 až 36 stupňů a v neděli 30 až 35 stupňů. Místy se mohou, především v Čechách, objevit bouřky.
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