Přeskočit na obsah
Benative
19. 6. Leoš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

V Česku padly teplotní rekordy na 18 místech, bylo až 36 stupňů

ČTK

V Česku v pátek padly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na své facebookové stránce to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
V pátek zaznamenalo rekordy 18 stanic. Převažovala mezi nimi místa na Moravě, hlavně v Jihomoravském kraji. Foto: Shutterstock
Reklama

Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů.

Ze 171 stanic měřících teploty alespoň 30 let v pátek zaznamenalo rekordy 18. Převažovala mezi nimi místa na Moravě, hlavně v Jihomoravském kraji. Nejvyšší teplotu na stanicích, kde padly rekordy, ale naměřili meteorologové v Domažlicích, a to 34,5 stupně. Předchozí rekord z roku 2002 činil 34,1 stupně. Následovaly jihomoravské stanice Lednice s rovnými 34 stupni a Brod nad Dyjí s 33,8 stupně. Na obou stanicích pocházely předchozí rekordy z roku 2013.

Související

Na několika místech v Česku bylo ještě tepleji. Třeba v Doksanech teplota vystoupala na 36 stupňů. Na rekord to však nestačilo, protože v roce 2022 tam bylo 19. června 38,9 stupně. Nad 35 stupňů bylo dnes v Husinci u Prahy, Tuhani na Mělnicku či na Mikulce v Plzni. I na těchto třech místech však bylo v roce 2022 ještě mnohem větší vedro, v Husinci tehdy naměřili až 39 stupňů.

„Teplotní maxima dnes byla v nižších a středních polohách většinou mezi 29 až 34 stupni Celsia, ojediněle bylo i tepleji,“ uvedl ČHMÚ. V sobotu může být podle předpovědi ústavu 31 až 36 stupňů a v neděli 30 až 35 stupňů. Místy se mohou, především v Čechách, objevit bouřky.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
putin kombo
putin kombo
putin kombo

Internet žije úderem na Moskvu. Exploze „UFO“ zažehla lidovou tvořivost i spekulace

Záběry ohnivé apokalypsy nad Moskvou po rozsáhlém útoku ukrajinských dronů během posledních 24 hodin obletěly internet. Asi nejikoničtějším momentem se stala mohutná exploze v ropné rafinerii ve čtvrti Kapotňa, která utrhla poklop jednoho z rezervoárů. Událost okamžitě spustila vlnu lidové tvořivosti, ale i spekulací, že si víko odpálili sami Rusové.

Reklama
Primátor Karviné Jan Wolf na snímku z letošního března
Primátor Karviné Jan Wolf na snímku z letošního března
Primátor Karviné Jan Wolf na snímku z letošního března

Primátor Wolf nechápe, proč po něm policie pátrá. Je na dovolené, příští týden se vrací a policie o tom ví

Policie v pátek vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Pravděpodobně mu hrozí vazba, vyplývá z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna pro ČTK. Důvodem vazby může být podle něj obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky.

Reklama
Reklama
Reklama