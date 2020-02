V Česku padaly teplotní rekordy, v Klatovech naměřili 18,2 stupně

Na pětině meteorologických stanic v Česku měřících déle než 30 let v neděli padly teplotní rekordy. Nejvyšší byla teplota v Klatovech, a to 18,2 stupně Celsia. Rekord pro neděli padl i v Českých Budějovicích na stanici v Rožnově, která funguje už 136 let. Naměřeno tam bylo 17,2 stupně. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Do České republiky se podle meteorologů dostával teplý vzduch od jihozápadu a dál se oteploval při překonávání Šumavy. "Nejvyšší zaznamenané teploty tak byly dosahovány v Plzeňském, Jihočeském a částečně i Středočeském kraji, kde maxima vystupovala v průměru na 13 až 17 stupňů Celsia," sdělil Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Překonávány byly dosavadní rekordy pro 16. únor naměřené většinou v roce 1998, nebo loni. Třeba právě původní rekord ze stanice v Klatovech, která měří údaje už 106 let, pocházel z roku 1998. Dnešní teplota ho překonala o více než čtyři stupně. Nový rekord z Českých Budějovic o hodnotě 17,2 stupně zase překonal o 1,3 stupně původní maximum zaznamenané loni. Na jihu Čech bylo ale nejtepleji v Křemži na Českokrumlovsku, kde se odpoledne hodnota zastavila na 17,7 stupně. Jedná se ovšem o novou měřicí stanici, řekl František Vavruška z českobudějovické pobočky ČHMÚ. Mimořádné teplo se nevyhnulo ani horským oblastem. Třeba na šumavské stanici Kvilda-Perla v nadmořské výšce nad 1000 metrů nad mořem, která patří kvůli poloze v mrazové kotlině spíše k chladnějším místům, rtuť vystoupala až na 14,6 stupně nad nulou. Teplo se vrátí i příští víkend Teplo vydrží na jihozápadě Česka i v noci. "Vlivem větru a pokračujícímu přílivu teplého vzduchu bude dnešní noc nebývale teplá, zejména na jihozápadě území, kde by se minimální teploty měly pohybovat mezi 15 a deseti stupni," uvedl Hanzlík. Také v pondělí pak v části republiky rtuť vystoupá přes den na deset až 15 stupňů. "Již několikátou teplou epizodu této zimy ukončí v pondělí studená fronta, která vstoupí na západ našeho území v ranních hodinách a líně se bude posouvat v průběhu dne směrem k jihovýchodu. Další teplá epizoda je předpokládána opět na závěr příštího týdne," doplnil Hanzlík.