V Česku jsou v exekuci tisíce dětí. Neměly by doplácet na rodiče, říká Člověk v tísni

Podle mapy exekucí mělo v roce 2017 exekuci 5934 nezletilých. Nejvíc z nich bylo v Ústeckém kraji, a to 1359. Podle údajů Exekutorské komory, která je poskytla České televizi, je v současnosti v exekuci 3476 dětí. Z nich 2200 nebylo ještě 15 let. Nejvíc dětských dlužníků je v Plzeňském kraji, a to 671.

Na problém dětských exekucí upozorňuje od úterý kampaň s názvem Zadlužené děti, kterou zahájila společnost Člověk v tísni. Podpořit má přijetí změn občanského zákoníku a insolvenčního zákona, které by měly potíže se zadlužením v dětském věku řešit.

"Dětské dluhy pokládáme za zvrácenost, která nemá v Evropě obdoby, a právě teď máme příležitost se s tímto ošklivým dědictvím vypořádat. Za nedostatky rodičů by neměly doplácet děti," uvedl analytik organizace Člověk v tísni a expert na dluhovou problematiku Daniel Hůle.

Podle organizátorů kampaně dluhy dětem vznikají nejčastěji tak, že za ně jejich rodiče neplatí poplatky či pokuty a nereagují na výzvy k úhradě. Jedná se o pokutu za jízdu načerno, poplatky za odpad, dluh v knihovně či faktury za mobil.

Děti pak do dospělosti vstupují zadlužené, podle odhadů jsou takových dlužníků až desetitisíce. "Postupem času dlužná částka rostla o sankce a nejrůznější poplatky, až se často z banálních částek staly dluhy v řádu desetitisíců," uvedli pořadatelé.

Stejná pravidla jako pro seniory a invalidy

Čtveřice poslanců z ČSSD, ANO, KDU-ČSL a od pirátů minulý týden předložila návrh novely občanského zákoníku, podle kterého by dluhy dětí do 15 let automaticky přešly na jejich rodiče či jiné zástupce. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) pak uvedl, že řešení chce přinést jeho resort ve vládní novele.

Podle Hůleho by pro oddlužení dětí měla platit také stejná pravidla jako pro oddlužení seniorů a invalidních důchodců v insolvenčním zákoně. Do tří let by tak měly mít možnost srovnat stanovenou část dluhů.

Součástí kampaně je web www.zadluzenedeti.cz. Přináší příběhy dětských dlužníků i informace o postupu projednávání zákonných změn. V pražských ulicích se pak objeví hračky se žlutou páskou s nápisem "exekučně zabaveno". Snímky budou i na sociálních sítích.

