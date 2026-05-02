Přeskočit na obsah
Benative
2. 5. Zikmund
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

V Česku je kritické sucho, meteorologové varují před požáry z táboráků

ČTK

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.

České sucho v obrazech: Vyschlá přehrada Pařížov a slunečnice spálené sluncem
České sucho v obrazech: Vyschlá přehrada Pařížov a slunečnice spálené sluncemFoto: Tomáš Vocelka
Jeho upozornění na zvýšené riziko požárů zatím platí ode dneška do pondělí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Jihomoravský kraj, pro Vysočinu a západní části Zlínského a Olomouckého kraje.

V týdnu by se vzhledem k očekávanému dešti měla situace se suchem podle meteorologů částečně zlepšit. První přeháňky očekávají v Čechách v pondělí a v úterý a středu se déšť podle nich vyskytne na většině území Česka.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

Meteorologové už dřív uvedli, že za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.

Podle informací portálu InterSucho bylo koncem dubna výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, na 60 procentech území Česka. Příčinou je vedle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.

Žádná čtyři roční období, jen léto a zima, popisuje budoucnost klimatu Zárybnická

Spotlight moment: Žádná čtyři roční období, jen léto a zima, popisuje budoucnost klimatu Zárybnická | Video: Aktuálně.cz
Nejnovější
Cestovatel Tomáš Vaňourek se svou kolegyní Lindou Piknerovou po návratu z africké cesty s autem, které je doprovázelo celých pět let.
Cestovatel Tomáš Vaňourek se svou kolegyní Lindou Piknerovou po návratu z africké cesty s autem, které je doprovázelo celých pět let.
Cestovatel Tomáš Vaňourek se svou kolegyní Lindou Piknerovou po návratu z africké cesty s autem, které je doprovázelo celých pět let.

To už nikdo nedokáže, hecoval ho cestovatel Zikmund. Pět let proto putoval Afrikou, těšil se na pivo

Tomáš Vaňourek stál před několika dny před pražským magistrátem a z výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že je opravdu velmi šťastný. Po pěti letech se vrátil domů z cesty, která nebyla nijak lehká, a už vůbec ne obyčejná. Ve stopách legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda absolvoval cestu po východním pobřeží Afriky a následně při cestě zpět do Evropy po západním pobřeží. Nebyl přitom sám.

U.S. Secretary of State Rubio visits Slovakia
U.S. Secretary of State Rubio visits Slovakia
U.S. Secretary of State Rubio visits Slovakia

