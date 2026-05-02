V Česku je kritické sucho, meteorologové varují před požáry z táboráků

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.
Jeho upozornění na zvýšené riziko požárů zatím platí ode dneška do pondělí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Jihomoravský kraj, pro Vysočinu a západní části Zlínského a Olomouckého kraje.
V týdnu by se vzhledem k očekávanému dešti měla situace se suchem podle meteorologů částečně zlepšit. První přeháňky očekávají v Čechách v pondělí a v úterý a středu se déšť podle nich vyskytne na většině území Česka.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
Meteorologové už dřív uvedli, že za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
Podle informací portálu InterSucho bylo koncem dubna výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, na 60 procentech území Česka. Příčinou je vedle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.
Žádná čtyři roční období, jen léto a zima, popisuje budoucnost klimatu Zárybnická
Pylová sezona propukla naplno. Kalendář ukazuje, kdy čekají alergiky nejhorší dny
V Česku trpí asi čtvrtina lidí alergií a nemocných mírně přibývá. Příchod jara, kdy stoupají teploty a rozkvétají stromy, je pro alergiky nejkritičtějším obdobím. Kvůli pylu kýchají, mají ucpaný nos, slzí, štípe je v očích, ale také mohou pociťovat podrážděnost kůže, bolesti břicha nebo dušnost.
To už nikdo nedokáže, hecoval ho cestovatel Zikmund. Pět let proto putoval Afrikou, těšil se na pivo
Tomáš Vaňourek stál před několika dny před pražským magistrátem a z výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že je opravdu velmi šťastný. Po pěti letech se vrátil domů z cesty, která nebyla nijak lehká, a už vůbec ne obyčejná. Ve stopách legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda absolvoval cestu po východním pobřeží Afriky a následně při cestě zpět do Evropy po západním pobřeží. Nebyl přitom sám.
USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc. Tusk varuje před rozpadem NATO
Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích šesti až 12 měsíců. Napsala to dnes agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth.
ŽIVĚ Česko - Lotyšsko. Velký úspěch pořád na dosah, Češi chtějí první medaili po 12 letech
Sledujte online přenos z utkání o třetí místo na mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku mezi Českem a Lotyšskem.
ŽIVĚ Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva, ten mu slíbil podporu Ukrajiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.