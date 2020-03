V Česku je potvrzených téměř 300 případů koronaviru, za neděli počet stoupl o třetinu

V Česku je 293 lidí nakažených novým typem koronaviru. Za neděli se počet potvrzených případů zvýšil zhruba o 33 procent, dodal. Ministerstvo financí podle něj uvolnilo 1,5 miliardy korun jako rámec pro nákup respirátorů a další peníze navíc dostanou hygienické stanice.

První případy nákazy byly v Česku potvrzeny 1. března. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189, v neděli ráno bylo 214 případů.

Podle Vojtěcha bude v pondělí k dispozici dalších 52.000 respirátorů. Na nedostatek těchto ochranných pomůcek si stěžují zdravotníci i pracovníci v sociálních službách.

Na nákazu koronavirem zatím nikdo nezemřel, stav dvou pacientů je podle informací z dopoledne vážný. Jde o dva taxikáře, jeden leží ve Všeobecné fakultní nemocnici a je připojen na mimotělní oběh, druhý je hospitalizovaný na Bulovce, má zavedenou plicní ventilaci.

Mezi infikovanými jsou i další zdravotníci: lékařka z polikliniky ve Strakonicích a už druhý lékař z oddělení ARO v Nemocnici Břeclav. Potvrzená nákaza u jednoho z pacientů na interním oddělení v nemocnici ve Šternberku na Olomoucku poslala do karantény 31 tamních zdravotníků.

Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala s účinností od půlnoci na pondělí do 24. března 06:00 volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Aktivovala také Ústřední krizový štáb, v jeho čele bude náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Ve čtvrtek vláda vyhlásila nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších obchodů a služeb se uzavření netýká. Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.

