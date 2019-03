V Česku chybí lék na rakovinu kůže. Lidé si ho kupují v Německu za šest tisíc korun

Čeští pacienti si už začínají zvykat, že na trhu občas nejsou léky, které potřebují. Většinou ale existuje za lék náhrada nebo se dodávka léku za několik týdnů opět obnoví. Pacienti s rakovinou kůže jsou nyní v neobvyklé situaci. Výrobce přestal lék na rakovinu kůže do Česka dovážet, a pokud ho pacient potřebuje, platí si šest až sedm tisíc korun ze svého.

Jednatřicetiletý Michal Kubala se už několik měsíců léčí s nádorem kůže. Naštěstí přišel k lékaři včas, takže nádor nepronikl do dalších tkání v těle. Na jeho typ onemocnění velmi dobře funguje takzvaná fotodynamická terapie. Lékaři na postiženou kůži nanesou slabou vrstvu léku ve formě masti, která pod UV lampou ničí nádorové buňky.

Na poslední návštěvě u svého lékaře se ale Kubala dozvěděl překvapivou zprávu. Lék Metvix, který dosud užíval, se do Česka přestal dovážet. Je k dostání pouze v Německu nebo v Rakousku a za pětigramovou tubu, která vydrží v průměru na šest aplikací, zaplatí člověk v přepočtu zhruba 6500 korun.

"Lék přitom nutně potřebuji k léčbě, nechápu, proč si ho mám platit sám. Doposud mi tuto léčbu pojišťovna hradila," říká Kubala.

Stejný problém přitom řeší i další lidé s nádory kůže, kterým tato léčba zabírá. "V ordinaci už nemáme žádné zásoby tohoto léku, pacienti si ho musí nechat dovézt ze zahraničí a platit si ho ze svých peněz. Žádná jiná alternativa k tomuto léku v současné době neexistuje," potvrzuje dermatovenerolog Štěpán Hrňa.

Jde přitom o mast, kterou využívají pacienti s takzvaným bazaliomem, což je jeden z nejčastějších nádorů kůže, kterým trpí většinou starší lidé. "Pro důchodce je šest až sedm tisíc za lék velký výdaj, který je může omezovat v přístupu k léčbě," poznamenává lékař.

Problém potvrzuje také šéf Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady Petr Arenberger: "Lék je u nás skutečně nedostupný. Metvix se používá na léčbu bazaliomu, tedy zhoubného nádoru kůže do tloušťky zhruba 2 mm. Pacientů s touto diagnózou máme na naší klinice každoročně několik stovek."

Bazaliom se dá léčit i jinak než s použitím léku Metvix - lékaři mohou pacientovi odstranit nádor i chirurgicky. "Fototerapie je ale na rozdíl od klasického chirurgického zákroku méně invazivní metoda, navíc operace pro některé pacienty není vůbec vhodná," upozorňuje doktor Hrňa.

Firma: situaci prověříme

Lék chybí v Česku proto, že firma Galderma prozatím ukončila distribuci do České republiky. Důvodem je prý nedostatečná poptávka po léku. "Společnost se rozhodla léčivo Metvix na český trh nedodávat. Z důvodu nízké poptávky po tomto léku nebyly tyto dodávky pro firmu ekonomicky výhodné," odpovídá Jaroslava Žaludová z firmy Galenoderm, která zajišťuje výrobci marketing.

Do sousedního Německa a do Rakouska firma stejný lék nadále dodává. "V Rakousku a Německu jsou Metvix a všeobecně fotodynamická terapie už delší dobu zavedené," říká Pavol Arnold z vedení firmy a dodává: "Na váš popud rádi znovu situaci u výrobce prověříme."

SÚKL: Pacient může žádat o individuální dovoz

Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má dostupnost léků na starosti, se o problému dozvěděl až od redakce Aktuálně.cz. "Toto je první negativní podnět z terénu, který od nahlášení přerušení dodávky léčiva Metvix dostáváme," říká mluvčí úřadu Barbora Peterová. Podle lékového ústavu si pacient nemusí shánět lék na vlastní pěst v zahraničí. Ošetřující lékař ho může předepsat v režimu takzvaného individuálního dovozu, kdy lékárna objedná léčivo v zahraničí a pacient pak může žádat peníze zpětně u pojišťovny.

"Takový postup je samozřejmě možný, ale pro lékaře administrativně náročný. Navíc není jisté, jestli revizní lékař nakonec tuto žádost o proplacení schválí. Rozhodně to není běžný způsob, jak řešit nedostupnost léku na trhu," říká Karel Ettler z Kliniky kožních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Lékaři upozorňují na to, že pacient, který chce nedostupný lék užívat, musí každopádně nejprve uhradit cenu léku i náklady na jeho dovoz ze svého.

Dostupný lék v první rakouské vesnici

Případů, kdy lék u nás chybí, ale seženete ho v Rakousku nebo v Německu, je více. "Čeští pacienti se v posledních měsících setkali hned s několika případy, kdy lék u nás nebyl dostupný, ale v první vesnici za hranicemi v Rakousku nebo na Slovensku k dostání byl," potvrzuje šéf České lékárnické komory Lubomír Chudoba. "Na začátku tohoto roku se to týkalo například léku na srdce Digoxin nebo kapek Vigantol pro novorozence. Podobný problém byl i s lékem na rakovinu prsu Tamoxifen a dalšími léčivy."

Ministerstvo zdravotnictví se ale hájí tím, že nemůže do rozhodování výrobců léčiv nijak zasahovat. "Jsou situace, kdy nepříznivý stav v dostupnosti určitých léčiv nelze ze strany státních orgánů ovlivnit - například výrobní kapacity, poruchy výrobního procesu, dostupnost potřebných surovin pro výrobu nebo změna obchodní politiky farmaceutické společnosti," říká Jan Brodský z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Lékárnická komora namítá, že stát by měl lépe zkoumat pravé důvody toho, proč výrobce přeruší dodávky léku do České republiky. "Opakovaně žádáme SÚKL, aby analyzoval skutečné příčiny toho, že daný lék na trhu není. A pokud výrobce dodává lék do sousedních zemí, tak by měl stát hledat nějaké řešení, protože jde o trh v rámci Evropské unie," upozorňuje Chudoba.

VZP odmítla uhradit lék na rakovinu: Nenabízí nic, jen paliativní péči, říká Cibula: