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V Česku padl nový rekord nejvyšší naměřené teploty, v Doksanech bylo 40,6 stupně

ČTK

Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl na facebooku kolem 15:30 Český hydrometeorologický ústav.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / Shutterstock
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Meteorologové už v týdnu avizovali, že dosavadní absolutní český teplotní rekord může být překonán dnes i v neděli, přičemž maximální naměřená teplota by se mohla přiblížit, nebo i překonat 41 stupňů. Nejvyšší vedro má být podle předpovědi v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách.

V pátek stejně jako v několika předchozích dnech bylo v Česku nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 38,1 stupně Celsia. Rekordní hodnota pro 26. červen to ale pro tuto stanici nebyla, v roce 2019 tam bylo ještě o osm desetin stupně tepleji. Dnes v 15:00 bylo na stanici podle dat ČHMÚ 39,7 stupně.

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