Foto: V Českém Švýcarsku shořely dvě historické chaty Na Tokáni

V Národním parku České Švýcarsko shořely dvě historické chaty Na Tokáni. V lesích u Rynartic na Děčínsku zasahovalo 16 hasičských jednotek i vrtulník, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu.

Požár objevili revírníci parku v pátek ráno. "Šestnáct hasičských jednotek vyjelo k požáru dvou chat a lesního porostu v Rynarticích - Na Tokáni. Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Na místě pomáhá i vrtulník s hasicím vakem," informoval mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Místo požáru zvané Na Tokáni je oblíbeným cílem turistů. Bývalá hájovna a skupina přilehlých srubů byly postaveny v alpském stylu. "Revírníci vyrazili do lesa, protože z něj viděli stoupat kouř. Hledali původně lesní požár a zjistili, že hoří tyto dvě chaty, které donedávna sloužily jako ubytovací a restaurační zařízení," dodal.Poblíž dřevěných chat jsou další tři objekty, které ohněm zatím nejsou dotčeny.

Podle informací Aktuálně.cz měl požár postihnout i chatu, kterou provozuje Ministerastvo vnitra a jejím vlastníkem je firma Bohemian outdoor sports s.r.o., její zástupkyně se o situaci bavit odmítla.

Nenahraditelná ztráta, řekl ředitel parku

Tokáň je jedno z oblíbených a nejhezčích míst v Českém Švýcarsku. Jméno Na Tokáni dostalo podle srubů po lovce tetřevů, který tu nechali postavit Kinští. Chaty v alpském stylu byly celkem čtyři.

"Jako jsou pro Beskydy chaty na Pustevnách, jsou pro nás chaty na Tokáni," uvedl ředitel NP České Švýcarsko Pavel Benda v ČT24

Je to nenahraditelné, už se to nepodaří nikdy zprovoznit takovým způsobem, aby to bylo jako dříve. Sucho s tím nemá souvislost, okolní lesní porosty nejsou zasaženy, požár byl soustředěn jen na budovy. Buď to způsobila technická závada, nebo žhářství. S počasím to nemá souvislost," upřesnil Benda.