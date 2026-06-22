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Domácí

V České televizi a Českém rozhlase začala jednodenní stávka kvůli financování

ČTK

V České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) začala v pondělí po půlnoci čtyřiadvacetihodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost.

Jedna z demonstrací na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu (ilustrační foto).
Jedna z demonstrací na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu (ilustrační foto).Foto: Radek Bartoníček
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Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior.

Například půlnoční zprávy na programu ČT24 začaly s minutovým zpožděním, do té doby byly na tmavé obrazovce hodiny odpočítávající minutu a vysvětlující text. Informací o stávce poté zahájil zprávy moderátor, který byl v černém obleku. Ve zprávách ve 4:31, které rovněž uvedl moderátor oblečený v černém obleku a kravatě, kromě minutového zpoždění diváci stávku nijak nepocítili. Ve zpravodajské relaci nebyla stávka ani zmíněna. Zprávy v 5:01 začaly stejně jako o půlnoci tmavou obrazovkou s hodinami odpočítávajícími minutu.

Česká televize dnes bude vysílat s minutovým zpožděním i některé další pořady, a to včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách či sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé. Kolem 5:00 se stávka na zpravodajských webech ČT a ČRo zatím výrazně neprojevila. V rozhlase bude stávka patrná ve spojeném vysílání dvě minuty před 08:00, 12:00 a 18:00 i v různých nezpravodajských pořadech na jednotlivých stanicích během celého dne. O půlnoci zazněla například na Radiožurnálu informace o plánované podobě dnešní stávky. Ve zprávách ve 4:30 nebyla ani zmíněna.

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V Praze před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské ulici a před sídlem zpravodajství ČT na Kavčích horách se uskuteční happeningy a protestní shromáždění. Stávkující zaměstnanci přijdou dnes do práce v černém oblečení a ke stejnému kroku vyzvali i své podporovatele. Protest provází slogan „Pro vás. Ne pro politiky“. Zásahy do dnešního vysílání ČT a ČRo podle organizátorů neporuší zákon ani závazky veřejné služby.

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„Některé pořady začínají s minutovým zpožděním. Zaměstnanci ČT jsou ve výstražné stávce. Děláme vše pro to, abychom zajistili vysílání i nadále v kompletním rozsahu,“ informoval diváky ČT24 po půlnoci text na liště v horní části obrazovky.

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Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně s podporou odborových organizací. Zaměstnanci tím reagovali na vládní návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu. Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a Český rozhlas (ČRo) uvedly, že by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.

Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.

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