V červenci by volby vyhrálo ANO s 33 procenty, Motoristé by skončili mimo Sněmovnu

Aktualizováno před 1 hodinou
Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, které by podle volebního modelu agentury Median získalo 33 procent. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by měla 19,5 procenta hlasů, hnutí SPD s podporou dalších stran 14 procent a hnutí STAN 11 procent. Piráty s podporou Zelených by volilo 7,5 procenta voličů a hnutí Stačilo! pět procent.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Radek Bartoníček

Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny by podle agentury Median zůstali v červenci Motoristé, SOCDEM a Přísaha. Červencový volební model nezahrnuje spolupráci Stačilo! a SOCDEM, která byla oznámena během sběru dat, uvedla agentura.

Oproti červnovému volebnímu modelu si hnutí ANO polepšilo o procentní bod, koalice Spolu posílila o půl procentního bodu a preference hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO se meziměsíčně nezměnily. Starostové by v červenci získali o dva procentní body více, naopak Piráti o půl procentního bodu oslabili, stejně jako hnutí Stačilo!

Motoristé by se v červenci se ziskem 4,5 procenta do Poslanecké sněmovny nedostali. Oproti červnu oslabili o jeden procentní bod. Do Sněmovny by neprošly ani SOCDEM s podporou tři procenta a Přísaha s 1,5 procenta.

Nerozhodnutí voliči

Agentura nicméně uvedla, že s ohledem na nezakotvenost 48 procent voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny.

Svou účastí ani volenou stranou si není jistých 11,5 procenta respondentů, osm procent ví, koho by v případných volbách volili, ale nejsou si jistí, zda by k volbám dorazili a 28,5 procenta respondentů si je jisto svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnuti o tom, kterou stranu by volili.

