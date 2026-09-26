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Domácí

V centru Prahy hořelo v bytě, několik lidí ošetřují záchranáři, doprava stojí

ČTK
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V centru Prahy dnes večer hořelo v bytě ve Francouzské ulici. Několik lidí skončilo v péči záchranářů. Kvůli zásahu je zastavený provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů, policie a záchranné služby. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.

Požár ve Francouzské ulici v Praze na Vinohradech
Požár ve Francouzské ulici v Praze na VinohradechFoto: Policie ČR
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K požáru hasiči vyjížděli kolem 18:00. "Provádíme záchranu a evakuaci osob jak vnitřkem budovy, tak za pomoci výškové techniky," sdělil médiím mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Několik lidí podle něj hasiči předali záchranářům.

Hořelo v prvním patře dvoupatrového domu. Před 18:20 pak mluvčí hasičů uvedl, že se podařilo potlačit plamenné hoření. Zásah ale pokračuje. Zastavil se kvůli tomu provoz aut ve Francouzské ulici a také tramvajových linek 4, 21 a 22.

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