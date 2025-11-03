Policejní razie v centrále VZP. Detektivové zadrželi devatenáct lidí

"V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob. S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace," napsal státní zástupce Miloš Klátik.
VZP zásah NCOZ v budově na Vinohradech potvrdila. Uvedla také, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí.
Detektivové se podle serveru Odkryto.cz zajímali o zakázky na IT služby. Na místě byla dnes krátce po 6:00 asi desítka mužů s policejními páskami na rukou.
"Při zásahu policie asistoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže," sdělil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy. Loni činil schodek pět miliard korun.
Letos ve druhé polovině září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v září server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula ČTK potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob.