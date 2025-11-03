Domácí

Policejní razie v centrále VZP. Detektivové zadrželi devatenáct lidí

ČTK ČTK
Aktualizováno před 5 minutami
Policie při dnešním zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zadržela 19 lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP. Na webu to uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.
Foto: René Volfík/Economia

"V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob. S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace," napsal státní zástupce Miloš Klátik.

VZP zásah NCOZ v budově na Vinohradech potvrdila. Uvedla také, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí.

Detektivové se podle serveru Odkryto.cz zajímali o zakázky na IT služby. Na místě byla dnes krátce po 6:00 asi desítka mužů s policejními páskami na rukou.

"Při zásahu policie asistoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže," sdělil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy. Loni činil schodek pět miliard korun.

Letos ve druhé polovině září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v září server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula ČTK potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob.

 
Bezvadná Edita. Experimentální vlak bez strojvůdce už najel 3000 kilometrů

Udeří malé babí léto. Meteorologové prozradili, kdy se počasí znovu pokazí

Hrozí kolaps dopravy. Na koridoru u Prahy na 14 dnů omezili vlaky

Fialova vláda podá demisi, sněmovna obnoví činnost, ANO, SPD a Motoristé stvrdí pakt

